Bulgaria se numără printre cele trei țări din UE cu cea mai mare pondere de copii expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Doar România (39%) și Spania (34,5%) stau mai rău, a anunțat Eurostat, conform Trud.

33,9% dintre copiii bulgari sub 18 ani trăiesc în gospodării cu un venit pe cap de locuitor de sub 60% din media națională, nu își permit cel puțin 7 din 13 lucruri de bază necesare unei vieți normale, ori trăiesc într-o familie în care adulții muncesc mai puțin de 20% din timp într-un an.

În medie, pentru țările UE, 24,8% dintre copii se încadrează în grupul celor săraci.

Cele mai bune state din punct de vedere al acestui indicator sunt Slovenia (doar 10,7% dintre copii sunt în grupul săracilor), Finlanda (13,8%) și Țările de Jos (14,3%). Cu cât educația părinților este mai bună, cu atât este mai mic riscul ca și copiii să fie săraci.

În Bulgaria, 82,7% dintre copiii părinților cu studii primare se află în grupul celor săraci, doar 7,8% dintre copiii absolvenților de facultate.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA