SARS-CoV-2 „nu ne-a abandonat niciodată și, ca și în anii precedenți, în această perioadă post-vacanță circulă mai mult, iar efectele se manifestă printr-o ușoară creștere a numărului de cazuri, constată „RAI News” (Italia).

Această tendință a fost confirmată și de OMS, având în vedere că incidența este în creștere în unele țări (Grecia, Irlanda, România și Franța)”, a declarat pentru „Adnkronos” Mauro Pistello, directorul Unității de Virusologie de la Spitalul Universitar din Pisa și unul dintre fondatorii rețelei de secvențiere a Institutului Superior al Sănătății (ISS), care monitorizează variantele de CoViD-19 în Italia.

„În Italia, există o creștere, dar este limitată și nu susținută. Să spunem că nu există motive de alarmă. Vedem unele spitalizări ale persoanelor de peste 80 de ani cu comorbidități”. În ceea ce privește evoluția SARS-CoV-2, virusologul citează cele mai recente date: „Varianta care este în prezent cea mai răspândită, cu peste 50% din infecții deja prezente, este XFG sau «Stratus», care a sosit din SUA - rezultatul recombinării altor mutații - și este acum dominantă și aici”.

Ultimul raport al Ministerului Sănătății privind cazurile de CoViD-19 din Italia, referitor la săptămâna 21-27 august, a înregistrat 1.391 de infecții, față de 1.091 cu șapte zile mai devreme.

„Cei care se testează pozitiv la CoViD-19 resimt revenirea «vechilor» simptome, pe care le-am experimentat în prima fază a pandemiei”, continuă Pistello. „Mulți se plâng de o pierdere bruscă a mirosului și a gustului, cel mai probabil pentru că intrarea virusului favorizează aceste zone, care sunt – temporar – compromise și nu transmit stimulul perceput către creier. Febra, chiar și febra mare, și simptomele respiratorii familiare rămân”.

„Dacă ne uităm la datele privind vaccinarea, nu vedem niciun semn pozitiv”, răspunde virusologul. „Este clar că există un segment vulnerabil al populației, cei peste 60 și 70 de ani, care și-au pierdut sistemul imunitar în timp, fie pentru că vaccinările au fost amânate, fie pentru că virusul CoViD a scăzut și au existat mai puține infecții. Aș oferi două sfaturi: în primul rând, autorităților naționale de sănătate să lucreze la campania de vaccinare de toamnă și să promoveze atât vaccinurile antigripale, cât și cele anti-Covid. Și apoi populației să opteze pentru dubla vaccinare; am văzut că este sigură și eficientă”. În ceea ce privește recenta controversă privind obligativitatea sau nu a vaccinărilor, Pistello este clar: „Îmi este dificil să iau în considerare această opțiune pentru Italia, în acest moment. Revenirea după o epidemie de rujeolă nu este ușoară; trebuie să menținem ștacheta ridicată în ceea ce privește acoperirea vaccinală”, concluzionează Pistello.

