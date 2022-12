"Bruxelles-ul tebuie să înființeze un for care să asigure respectarea integrității și eticii tuturor instituțiilor Uniunii Europene”, a declarat președinta Comisiei Europene ca urmare a scandalului crescând pe tema banilor oferiți de Qatar unor europarlamentari. Ursula von der Leyen a declarat că scandalul de corupție din cadrul Parlamentului European, din care reiese că actuala gazdă a Cupei Mondiale la Fotbal ar fi căutat să-și "cumpere" influența în PE, este un motiv de maximă îngrijorare, care pune sub semnul îndoielii însăși încrederea cetățenilor din UE, relatează Financial Times.

Von der Leyen a spus că, în cadrul Comisiei Europene, există deja un for care monitorizează probleme legate de transparență și de independență la nivelul întregii Comisii Europene, dar ea dorește să vadă că "aceleași reguli se respectă în toate instituțiile europene”, inclusiv în PE.

Afirmațiile sale survin în timp ce o serie de miniștri dintre cei mai importanți ai organizației au declarat că scandalul pune sub semnul întrebării "credibilitatea" UE și au cerut o anchetă amănunțită cu privire la plățile invocate.

În cursul unor razii de la sfârșitul săptămânii prin locuințele unor politicieni, poliția belgiană a reținut o europarlamentară și a confiscat bani-lichizi în valoare de 600.000 de euro, acțiunea înscriindu-se într-o anchetă internațională pe tema unor acuzații la adresa actualei gazde a Cupei Mondiale la Fotbal, precum și la adresa unor înalți reprezentanți ai UE.

"Problema care se pune este legată de încrederea oamenilor în instituțiile noastre or, această încredere trebuie să întrunească cele mai înalte standarde de independență și de integritate”, le-a declarat dna Von der Leyen reporterilor.

"Vicepreședinta Comisiei Europene Věra Jourová discută în prezent o cale de ieșire din criză cu Parlamentul și cu Consiliul European”, a mai adăugat dna Von der Leyen, care, în 2019, când a candidat pentru funcție, a sprijinit public înființarea unui for pe teme de etică.

"Nu sunt judecător, iar procesul e în curs de desfășurare. Desigur, este vorba despre un lucru extrem de îngroijorător. Avem de-a face cu o serie de evenimente și cu o serie de fapte care, bineînțeles, mă îngrijorează”, a declarat Josep Borrell, șeful departamentului de politică externă și de securitate din UE care, anterior, în perioada 2004 – 2007, a fost președinte al Parlamentului European.

"Trebuie să acționăm nu doar în concordanță cu faptele, ci și cu probele. Nu pot să eludez declarațiile juriștilor. Sunt sigur că înțelegeți că aceste acuzații sunt extrem de grave”, a mai spus el luni, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe din UE, programată la Bruxelles.

"Este vorba despre un incident incredibil, care acum trebuie clarificat fără doar și poate, apelându-se la întrega severitate a legii”, a declarat Annalena Baerbock, ministra de externe a Germaniei. "Este vorba despre credibilitatea Europei, așa că asta va trebui să aibă niște consecințe în toate domeniile”, a mai adăugat Baerback. "Mai mult decât orice, toate aceste lucruri necesită o clarificare completă, dar nu ne-am mai confruntat de multă vreme cu așa ceva”.

Rugat să-și spună părerea cu privire la acuzațiile aduse în acest dosar, Jan Lipavsky, ministrul ceh de externe, a declarat că "orice formă de corupție este absolut inacceptabilă și mă bucur că poliția belgiană a putut acționa într-un asemenea mod”.

"Desigur, relațiile dinttre UE și Qatar sau relațiile dintre țările europene și Qatar trebuie să se bazeze pe o serie de politici, inclusiv pe respectarea drepturilor omului și a dreptului la muncă”, a mai adăugat el. "Așa că, să vedem ce se va mai întâmpla".

Deși anchetatorii nu au precizat numele suspecților, Eva Kaili, vicepreședinta Parlamentului European, din Grecia, a fost suspendată din funcție, precum și din cea de membră a partidului Pasok, Partidul Socialist Grec.

Kaili, o fostă prezentatoare de știri la un post de televiziune, a apărat "succesul" respectării drepturilor omului din Qatar, afirmând că țara ar fi un port-drapel al drepturilor la muncă, după ce țara a renunțat la decizia de a nu-i mai sprijini financiar pe muncitorii imigranți.

"În prezent, are loc o anchetă pe tema unor delicte grave, trebuie să respectăm cu toții acest lucru”, a declarat luni ministrul de externe al Greciei, Nikos Dendias.

Luni, șeful departamentului elen de combatere a spălării banilor a ordonat înghețarea activelor lui Kaili din Grecia, precum și a celorlalte persoanelor complice.

Doha a respins acuzațiile pe tema oricărei infracțiuni. "Orice implicare a guvernului din Qatar în asemenea delicte grave nu are nicio bază și se bazează pe o gravă dezinformare”, a declarat un oficial.

