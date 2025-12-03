„Bulgarii au ridicat vocea împotriva fărădelegilor și a statului furat, împotriva unei guvernări cu bani, materiale compromițătoare (kompromat) și frică! Bulgaria are nevoie de o schimbare reală. Demisia este urgentă. Guvernul este blamat”.

Aceasta a fost concluzia președintelui bulgar, Rumen Radev, într-un discurs adresat poporului, marți seară, după ce mii de oameni au protestat cu o zi înainte împotriva proiectului de buget și al guvernanților, relatează „Mediapool” (Bulgaria).

„Vom avea nevoie de unitate, voință și înțelepciune pentru a păstra pacea în rândul cetățenilor și a ne feri de provocări. Bulgaria are nevoie de o schimbare reală care să ducă la supremația statului de drept și la redobândirea statalității - lucru pe care actuala coaliție de guvernare nu îl poate face. Alegerile anticipate sunt singura cale de urmat. Cred că vom reuși. ​​Trăiască Bulgaria!”, a spus președintele.

„Domnilor oligarhi, de data aceasta ați subestimat răbdarea veteranilor tranziției. De asemenea, nu ați ținut cont de elanul a mii de tineri cărora le pasă de Bulgaria și care s-au alăturat procesului democratic”.

Din spusele sale, protestul este împotriva „complicității oligarhiei și a coaliției de guvernare lipsite de principii care divizează societatea bulgară în două - a celor aflați la putere și cea a alegătorilor înșelați și dezgustați care votează cu speranță, dar primesc o indiferență și o aroganță insultătoare”.

„Nemulțumirea bulgarilor, de mult timp ascunsă, s-a revărsat în piețe. Mii de oameni din capitală și din orașele mari au scandat «Demisia». Nu au fost opriți nici de cei ce induc teamă, nici de curentul electric oprit, ori de scările rulante defecte de la metrou. Nu au fost descurajați nici de încercările clasei politice și ale trompetelor media ale acesteia de a semăna dezbinare printre protestatari, pentru că există sentimente dincolo de ruptura pe care orice om decent o nutrește în inima sa”, a spus Radev.

El a subliniat că încercările de a prezenta protestul ca o revoltă împotriva bugetului subestimează ceea ce s-a întâmplat. „Afirmațiile că aceasta este o revoltă doar a tinerilor minimizează procesul, deoarece oameni din toate generațiile au fost în piață”.

Luni seară, șeful statului a cerut demisia partidului de guvernământ și organizarea de alegeri anticipate. El a condamnat provocările din timpul protestelor împotriva proiectului de buget pentru anul viitor, spunând că acestea au fost organizate de mafie.

„Nu este vorba de ciocniri între poliție și protestatari, ci de o provocare a mafiei, care vrea să-i confrunte. Există o singură cale de ieșire: demisia și alegerile anticipate”, a declarat președintele Rumen Radev.

„Violența trebuie să înceteze. Fac apel la toată lumea să respecte legea. Provocările nu schimbă realitatea: bulgarii au spus NU acestui guvern”, a subliniat șeful statului.

Sursa: Rador Radio România