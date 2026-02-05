Timp de decenii, s-a crezut că problema conturilor naziste din băncile elvețiene a fost definitiv închisă. Acum, o nouă anchetă schimbă amploarea problemei: 890 de rapoarte bancare necunoscute anterior au apărut la Credit Suisse, acum parte a UBS.

Republicanul Chuck Grassley le-a adus la lumină în fața Senatului Statelor Unite, scrie „Corriere della Sera” (Italia). Aceste conturi sunt legate de aparatul economic al celui de-al Treilea Reich și de companii care au lucrat pentru mașina de război nazistă. Nu au fost publicate cifre, dar o certitudine cântărește din nou greu: bilanțul anilor 1990 s-ar putea să nu fi fost complet.

Raportul final al anchetei este așteptat în lunile următoare, dar, conform celor ieșite la iveală în timpul audierii, printre deținătorii sau persoanele conectate la aceste conturi s-au numărat structuri centrale ale statului nazist – cum ar fi Ministerul de Externe al Reich-ului – alături de aparatul economic al SS și companii implicate în producția de armament. Prin urmare, aceștia nu erau doar simpatizanți individuali sau funcționari minori, ci centre financiare care afectau direct economia regimului. Documentele analizate indică faptul că unele dintre aceste conturi nu au fost niciodată dezvăluite comisiilor de anchetă din anii 1990, ceea ce a dus la acordul de miliarde de dolari cu supraviețuitorii Holocaustului.

Aceasta nu este prima crăpătură în zidul tăcerii. Dezvăluirile din ultimele zile confirmă ceea ce a ieșit la iveală acum un an, când am relatat în „Corriere della Sera” că banca Credit Suisse fusese deja criticată, din cauza unei anchete a „Wall Street Journal”, pentru că ascunde informații cruciale despre legăturile sale cu nazismul. Pe atunci, se vorbea despre arhive interne care nu au fost niciodată predate anchetatorilor, o listă de clienți marcată cu ștampila tulburătoare „American blacklist” și chiar un cont legat de Waffen-SS. În centrul acestei reconstituiri s-a aflat avocatul american Neil Barofsky, însărcinat să examineze mii de documente omise în urma anchetelor oficiale din anii 1990 și apoi demis din funcție chiar când ancheta începea să se aprofundeze.

Astăzi, Barofsky a revenit în prim-planul anchetei, de data aceasta în numele UBS, în urma fuziunii de urgență care a salvat Credit Suisse de la colaps în 2023. Iar primele constatări par să confirme o suspiciune de mult timp: rețeaua de conexiuni bancare cu aparatul nazist era mult mai extinsă decât au dezvăluit investigațiile istorice.

Acestea nu erau doar conturi „latente”, ci o structură financiară care – în anii războiului și în perioada imediat postbelică – însoțea fluxuri de bani furați de la familiile evreiești și redirecționați către persoane legate de regim. Mărturia dată Senatului a ridicat și problema așa-numitelor „ratlines”: canalele care au facilitat evadarea foștilor lideri naziști în America de Sud, o rețea de logistică, documente și finanțe cu care istoricii sunt familiarizați, dar care rareori s-a intersectat atât de direct cu marile instituții bancare.

UBS și-a exprimat „regretul profund” pentru ceea ce numește un capitol întunecat din istoria sistemului bancar elvețian și a promis o cooperare deplină. Cu toate acestea, au apărut tensiuni cu legislatorii americani, care în timpul audierii s-au plâns de întârzieri și de nelivrarea documentelor cheie. Acesta este un semn că, la 80 de ani de la sfârșitul războiului, bătălia dintre adevărul istoric și responsabilitatea instituțională este departe de a se fi încheiat.

Precedentul cântărește greu. În 1998 – și oficializat în anul următor – marile bănci elvețiene au fost de acord să plătească peste un miliard de dolari pentru a soluționa creanțele legate de conturile din epoca nazistă. Acordul respectiv a fost prezentat ca o confruntare definitivă. Dar fiecare dosar nou care apare astăzi ridică o întrebare incomodă: cât de completă era sfera adevărului, atunci?

Elveția din timpul războiului a fost întotdeauna un tărâm al ambiguității: neutră din punct de vedere militar, dar profund împletită cu fluxurile economice ale Europei aflate în flăcări. Investigațiile din ultimele decenii au încercat să scoată la lumină umbrele. Acest nou val de dezvăluiri, însă sugerează că nu toate luminile fuseseră aprinse.

