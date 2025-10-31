Bruxelles-ul investighează prezența a două drone deasupra unei baze militare, în timp ce mai multe avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă rusească „fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit”.

„La Vanguardia” (Spania) relatează despre creșterea îngrijorării în rândul țărilor NATO cu privire la încălcările tot mai frecvente ale spațiului aerian al statelor sale membre din Europa. După ce Lituania a raportat un „atac hibrid” care a implicat zeci de baloane de contrabandă care intrau din Belarus – țară a cărei graniță va rămâne închisă timp de cel puțin o lună – Belgia și Polonia raportează acum observări ale diferitelor vehicule aeriene similare cu cele observate în aeroporturi și infrastructură din mai multe țări europene în ultimele săptămâni.

Decizia oficială de a închide granița, cu excepția diplomaților, cetățenilor lituanieni și cetățenilor Uniunii Europene care se întorc din Belarus, a venit după ce prim-ministrul lituanian Inga Ruginiene a anunțat luni că vor doborî orice balon care le-ar încălca spațiul aerian, o afirmație pe care Minsk a numit-o „provocare”.

Prim-ministrul a adăugat că încearcă să coordoneze măsuri cu vecinii săi baltici, Letonia și Estonia, precum și cu Polonia, pentru a pune presiune asupra Belarusului. Mai mult, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat cuvintele lui Ruginiene, numind observarea baloanelor o „amenințare hibridă”.

Între timp, Bruxelles-ul a lansat o anchetă în urma observării a două drone deasupra unei baze militare din sud-estul țării, potrivit ministrului Apărării, Theo Francken. Incidentul - al doilea într-o lună în această țară - a avut loc când gardienii cazărmilor din orașul Marche-en-Famenne, din regiunea valonă, au detectat duminică și marți mai multe drone zburând deasupra unor părți cheie ale bazei militare.

Potrivit unei surse apropiate anchetei, citată de Reuters, aproximativ cinci drone au fost observate sâmbătă și două marți, toate noaptea, ceea ce a făcut imposibilă identificarea tipului de dispozitive folosite. „Nu a fost opera unor amatori, ci a unor piloți de drone experimentați”, a declarat ministrul în comunicatul de presă.

Avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă rusească deasupra Mării Baltice „fără un plan de zbor înregistrat”.

Între timp, mai multe avioane de vânătoare poloneze au interceptat marți o aeronavă rusească care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice, potrivit autorităților poloneze. Deși aeronava nu a încălcat strict spațiul aerian polonez, așa cum a confirmat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze, avioanele de vânătoare au interceptat avionul rus pentru operarea „fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit”, conform comunicatului aceluiași comandament.

Ca răspuns la acest incident, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al Armatei Poloneze a declarat că toate acestea demonstrează că Polonia „rămâne vigilentă pentru a se asigura că nu este violat spațiul nostru aerian”.

Sursa: Rador Radio România