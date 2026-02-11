Conform celor mai recente date Eurobarometru, mai mult de jumătate dintre europeni consideră antisemitismul ca fiind o problemă pentru țara lor, notează „Euronews” (Italia).

Cetățenii francezi, italieni și suedezi sunt cei mai predispuși să îl considere o problemă semnificativă, în timp ce locutorii Estoniei, Finlandei și Letoniei sunt cei mai puțin predispuși.

În toate țările analizate, femeile, locuitorii din mediul urban, membrii unei minorități și persoanele cu studii superioare sunt mai predispuși să perceapă antisemitismul ca pe o problemă.

Războiul pare a fi un factor determinant: aproape șapte din zece europeni consideră că conflictele din Orientul Mijlociu influențează percepția persoanelor din țara lor asupra evreilor.

„Discursul instigator la ură, în special antisemitismul și negarea Holocaustului, a atins niveluri care nu mai fuseseră întâlnite de la cel de-al Doilea Război Mondial”, a declarat directorul general al UNESCO, Khaled El-Enany, într-un raport recent privind antisemitismul în școli.

Mai mult, aproape jumătate dintre europeni consideră că antisemitismul a crescut în țara lor în ultimii cinci ani, în special în Olanda, Suedia și Danemarca, în timp ce doar nouă procente dintre respondenți consideră că antisemitismul a scăzut, mai ales în Malta, România și Polonia.

Cum recunosc cetățenii UE antisemitismul

Mai mult de o treime dintre cetățenii UE consideră că în țara lor pot fi întâlnite toate formele de antisemitism, o creștere de zece puncte procentuale față de 2018.

Ostilitatea în spațiile publice, graffiti-urile antisemite și antisemitismul online sunt formele de manifestare cele mai des întâlnite.

Expresiile de ostilitate și amenințările împotriva evreilor pe stradă, sau în alte locuri publice sunt considerate o problemă în special de către respondenții din Franța, Italia și Olanda.

Persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt mai conștiente de antisemitismul online decât cele cu vârsta de 55 de ani și peste. Acest lucru se datorează „probabil unui decalaj generațional de expunere”, se arată în raportul Eurobarometru.

Antisemitismul în școlile din UE

Antisemitismul este prezent și în școlile din UE: conform unui studiu UNESCO, peste trei sferturi dintre profesorii chestionați în 23 de state membre s-au confruntat cu incidente de antisemitism în sălile lor de clasă.

Aproximativ 61% dintre profesorii chestionați au raportat că s-au confruntat cu negarea și distorsiunea Holocaustului de către elevii lor, iar 42% au raportat că s-au confruntat cu antisemitismul manifestat de alți profesori.

Aproape jumătate dintre profesori au observat elevi făcând gesturi naziste, desenând sau purtând simboluri naziste. În ciuda acestui fapt, 70% dintre profesori au raportat că nu au primit nicio formare profesională privind modul de recunoaștere și abordare a antisemitismului contemporan.

„Majoritatea profesorilor nu au primit niciodată o instruire specifică pentru a aborda această realitate, inclusiv consecințele legate de dezvoltarea inteligenței artificiale”, a spus El-Enany. Mai puțin de o treime au participat la cursuri de formare privind antisemitismul oferite de organizații specializate din afara școlilor lor.

Sursa: Rador Radio România