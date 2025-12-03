Rata generală a sărăciei în blocul comunitar este în scădere, dar nu peste tot, constată publicația bulgară „Trud”, citând cele mai recente date statistice publicate de de Eurostat, oficiul specializat al Uniunii Europene.

Franța este una dintre puținele țări europene în care rata sărăciei a crescut în ultimul deceniu, informează Euronews.

Conform celor mai recente date ale Eurostat, Parisul a înregistrat o creștere de aproape 2% din 2014 a numărului de persoane care se confruntă cu „dificultăți” sau „mari dificultăți” în a face față cheltuielilor de zi cu zi, așa cum arată institutul de statistică.

În afară de Franța, rata sărăciei a crescut doar în nordul Europei în ultimul deceniu: Danemarca (+2,4%), Finlanda (2%), Suedia (2,8%) și, în afara UE, Norvegia (+4,7%).

Ce țări ale UE au redus cel mai mult rata sărăciei?

În același timp, multe țări din Europa de Est și de Sud au redus rata sărăciei cu zeci de puncte procentuale, Cipru fiind în fruntea UE (-38%), urmat de Croația (34,6%), Ungaria (26,8%), Bulgaria (26,5%) și România (21,8%).

Rata generală a sărăciei în UE în prezent este de 17,4%, ceea ce înseamnă că aproape două din zece persoane au probleme serioase în a face față cheltuielilor.

Cel mai recent procent, raportat de Eurostat, reprezintă o ușoară îmbunătățire în comparație cu 2023, când acesta a fost de 19,1%, și o îmbunătățire de zece puncte procentuale față de 2015 (27,1%).

Însă unele țări au încă procente mult mai mari

De exemplu, în Grecia, ponderea actuală este de aproape 67% - cel mai ridicat procent de persoane care trăiesc în sărăcie dintre toate țările UE. Urmează Bulgaria vecină cu 37%, iar Slovacia are aproape 29%.

Rata sărăciei în rândul minorilor rămâne îngrijorătoare

Defalcat pe vârste, cea mai tânără generație se confruntă cu cele mai mari dificultăți. Rata sărăciei în rândul persoanelor sub 18 ani este cea mai mare, de 20,6%, în timp ce persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste raportează cea mai mică rată a sărăciei - de 14,9%.

Sursa: Rador Radio România