Procesul pentru crime de război al fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, care intră luni în faza sa finală la Haga, va decide soarta fostului lider rebel care a luptat pentru independența țării sale, scrie „Le Figaro” (Franța).

Domnul Thaçi, acum în vârstă de 57 de ani, este considerat pe scară largă în Kosovo un erou de gherilă în cadrul Armatei de Eliberare a Kosovo (UCK) în timpul războiului din 1998-1999 împotriva forțelor sârbe. A fost primul prim-ministru al Kosovo ca stat independent timp de mai bine de șapte ani înainte de a deveni președinte în 2016.

Însă reputația i-a fost serios pătată când un raport al Consiliului Europei din 2010 a scos în evidență posibilele sale legături cu crima organizată și asasinatele politice ale unor civili sârbi, romi și albanezi kosovari suspectați de colaborare cu Belgradul în timpul războiului și după aceea. De atunci, el s-a confruntat și cu acuzații de corupție, clientelism și manevre politice care au pătat primul deceniu de independență al Kosovo. Hashim Thaçi și-a proclamat întotdeauna vehement nevinovăția într-un „război drept” împotriva opresorului sârb, acuzând justiția internațională că „rescrie istoria”.

Războiul de independență împotriva forțelor sârbe conduse de Slobodan Miloșevici a dus la moartea a 13.000 de oameni, majoritatea albanezi kosovari. S-a încheiat cu o campanie de bombardamente NATO condusă de Statele Unite. O duzină de înalți oficiali ai armatei și poliției sârbe au fost ulterior condamnați de instanțele internaționale pentru crime de război comise în timpul acestui conflict, în care mii de civili albanezi au fost uciși, torturați sau strămutați.

După moartea lui Ibrahim Rugova, care câștigase toate alegerile de la război încoace, Hashim Thaçi a câștigat alegerile din noiembrie 2007. El a rămas la putere mai bine de un deceniu, în ciuda acuzațiilor de corupție și delapidare a resurselor statului care i-au fost aduse de adversarii săi. „Poate că am făcut greșeli politice în timp de pace, dar crime de război, niciodată”, a declarat el în 2020 când s-a predat autorităților.

Sursa: Rador Radio România