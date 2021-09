Ministrul demisionar al investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, spune că PNRR a fost complet agreat de Comisia Europeană și a intrat deja pe circuitul de avizare la Bruxelles.

Ghinea a spus, după depunerea demisiei, că este bine că premierul va prelua interimatul la MIPE, pentru că poate să continue Planul Național de Redresare și Reziliență.

„În primul rând, în dialogul meu cu domnul premier Florin Cîțu, am stabilit mai multe detalii despre ce se va întâmpla în perioada următoare, am stabilit oamenii cheie din echipa de PNRR care vor trebui să rămână. I-am propus continuitate, a acceptat, îi știe și domnia sa pentru că a lucrat și el cu ei și atunci nu ar trebui să se întâmple nimic. Deci, practic, dacă mai sunt întrebări de ultimă oră la de la Comisie oamenii de aici știu să răspundă. Oricum îl consultam pe premier pentru aceste detalii, deci faptul că preia interimatul este foarte bine, are echipa cu care poate să continue, dar nu cred că se mai poate întâmpla nimic pe acest subiect decât vestea bună că va fi aprobat”, a spus Ghinea, într-o declarație de presă susținută în fața clădirii ministerului.

El a punctat că PNRR este un adevărat „plan de țară la cheie”, care este agreat cu Comisia Europeană. „Astăzi PNRR-ul României și cel al Maltei sunt în steering committee (președinta CE, Ursula von der Leyen și vicepreședinții executivi) și intră pe circuitul de avizare al Comisiei”, a scris Ghinea pe pagina sa de Facebook.

Ceea ce nu înseamnă că PNRR nu mai poate fi modificat, dar cest lucru ar întârzia enorm procesul de adoptare.

„Teoretic se poate modifica PNRR sau retrage dar, repet, am fi complet idioți să facem asta, mai ales că nu este un PNRR al meu, este un PNRR al întregii coaliții, a fost îndelung discutat cu prim-ministrul și cu vicepremierii și cu ceilalți miniștri. Toate echipele din toate ministerele au lucrat la acest plan de țară și nu cred, ar fi complet absurd să mai schimbăm ceva”, a spus Ghinea.

Pe de altă parte, nu același lucru se poate spune despre programele operaționale, care sunt încă în curs de elaborare.

După ce o primă versiune a fost trimisă Comisiei, ministerul lucrează acum pentru a integra feed-back-ul primit de la Bruxelles, urmând a le retrimite apoi conform unui calendar agreat cu Executivul european, a mai spus Ghinea.

„Trebuie ca în septembrie să trimitem Programul Operațional Incluziune Socială. Sper să o facem, asta va fi dorința sau ordinul pe care îl las în urma mea: să trimitem POIS la Comisia Europeană. Apoi, în noiembrie, ar trebui să urmeze Programul Operațional Educație Ocupare, iar până în ianuarie ar trebui să le trimitem pe toate la Comisie și nu văd motivul pentru care să nu ne ținem de această programare", a mai spus ministrul.

„Dacă nu ne câcâim”, programele operaționale ar urma să fie aprobate în primăvara anului viitor, a adăugat el.