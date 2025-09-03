Semnificația reuniunii din acest an a Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) din China pentru Europa sugerează că globalizarea nu este deloc un fenomen pe cale de dispariție, explică „Avvenire” (Italia).

Prezența (rară) a gazdei Xi Jinping, a președintelui rus Vladimir Putin și a prim-ministrului indian Narendra Modi, alături de alți lideri ai așa-numitului Sud Global, a captat o atenție largă, atât datorită importanței politice și economice a reuniunii, cât și datorită așteptării unor noi mișcări în tragicele conflicte din Ucraina și Gaza. Cu toate acestea, orizonturile globale către care ne îndreptăm, pe bună dreptate, privirea nu trebuie să ne permită să trecem cu vederea ceea ce se întâmplă la doar câțiva kilometri de granița de est a Italiei și în inima UE. Situația din Serbia, unde o mobilizare populară condusă de studenți a declanșat o confruntare aprigă cu guvernul condus de președintele Aleksandar Vucic și susținătorii săi, atrage prea puțină atenție.

Chestiunea ar trebui să rămână sub controlul reprezentanților noștri și al camerelor de filmat ale presei europene nu doar din cauza mizelor interne aflate în joc - soarta unei democrații de 6,5 milioane de locuitori - ci și pentru că reprezintă un alt test - mic, dar nu mai puțin semnificativ - al capacității Uniunii Europene de a fi un actor pozitiv și eficient. Protestele stradale au început la sfârșitul anului trecut, în urma prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad, soldat cu moartea a 16 persoane. Acest incident grav, perceput ca rezultat al corupției sistemice, al proastei administrări și al coluziunii dintre politicieni și mediul de afaceri, a fost episodul care a transformat nemulțumirea socială a unui segment al populației în furie. Actualul guvern a fost acuzat de mult timp de autoritarism crescând, manifestat prin controlul strict asupra mass-media, presiunea asupra opoziției și lipsa de transparență în viața instituțională.

În august, la Belgrad și în mai multe orașe, inclusiv Novi Sad, Vrbas și Valjevo, au izbucnit ciocniri violente, implicând protestatari, poliție și grupuri pro-guvernamentale. Manifestanții au fost atacați cu bombe fumigene și petarde, în timp ce mișcarea de protest a răspuns atacând și demolând sediile Partidului Progresist, un partid național-conservator cu tentă populistă. Protestele au devenit din ce în ce mai violente: au fost răniți numeroși civili și polițiștii, zeci de persoane au fost arestate și au apărut acuzații de brutalitate din partea poliției și utilizare disproporționată a forței. Riccardo Michelucci a relatat în cotidianul Avvenire despre raiduri și bătăi în interiorul unei clădiri, evocând amintiri ale evenimentelor de la școala Diaz din Genova în timpul summitului G8 din 2001. Confruntat cu nouă luni de escaladare a tulburărilor, Vucic a propus o discuție deschisă, în direct la televizor, cu reprezentanți ai mișcărilor studențești. Într-o scrisoare de săptămâna trecută, șeful statului (aflat la putere de mai bine de un deceniu) a afirmat buna credință în eforturile de dialog, amintind măsurile adoptate după recenta tragedie - demisii la vârf, anchete și reforme - și respingând ideea unor alegeri anticipate (alegerile vor avea loc în 2027). Liderii opoziției și grupurile informale nou formate au respins însă oferta, declarând că vor participa la discuții doar ca parte a unei campanii electorale oficiale. Între timp, mulțimea din piețe continuă să ceară dizolvarea Parlamentului.

Sondajele de opinie indică faptul că Platforma Civică puternic pro-europeană a studenților și liceenilor conduce de fapt în ceea ce privește sprijinul popular, cu o predominanță clară în orașele mari, în timp ce partidele de guvernământ au un sprijin profund înrădăcinat în orașele mai mici, reflectând componența demografică și socială diferită. Confruntată cu această situație, UE nu este capabilă (sau poate nici măcar nu încearcă) să își demonstreze eficient prezența în apărarea democrației. Bineînțeles că nu poate interveni direct în politica unei țări candidate, însă ar trebui să își facă vocea auzită mai puternic. Apropierea istorică a lui Vucic de Rusia și relația sa specială cu Moscova (nu a respectat sancțiunile pentru invazia Ucrainei, deși a susținut indirect Kievul) determină probabil Comisia să fie precaută, temându-se să nu cumva să împingă Belgradul mai spre est. Cu toate acestea, Bruxelles-ul a promis Serbiei 1,6 miliarde de euro până în 2027 pentru a implementa reformele necesare aderării și ar putea folosi acest instrument pentru a solicita respectarea independenței judiciare și a libertății presei.

Vucic însuși, într-un articol de opinie pentru The Guardian, a adoptat poziția prudentă a UE pentru a afirma meritele acțiunilor sale și a denunța ilegalitatea a „23.000 de demonstrații neautorizate”. Mai mult, nu tot blocul care solicită o schimbare de conducere este puternic pro-european. Acesta este încă un motiv pentru a exercita o persuasiune morală și economică eficientă, demonstrând valoarea alinierii la valorile și procedurile Uniunii, împiedicând țara, inclusiv din cauza potențialei influențe indirecte a Kremlinului, să se îndepărteze de orbita UE, așa cum se întâmplă, deși în moduri diferite și în grade variabile, în Georgia și Moldova.

Mass-media de la Belgrad prezintă instituțiile UE ca fiind ipocrite și ostile, iar astăzi, mulți cetățeni sunt chiar convinși de acest lucru. O imagine care trebuie schimbată concret și complet.

Economistul Tito Boeri a propus ca Europa să facă propagandă și în regiunile estice ale Rusiei, unde predomină recrutarea militară în rândul săracilor, promițând ajutor și dezvoltare pentru a convinge tinerii să nu moară pentru Putin. O idee originală și un obiectiv nobil, chiar dacă pare imposibil de realizat. Împuternicirea studenților din Belgrad este la îndemâna noastră. A-i vedea triumfând în alegeri așa cum au făcut-o, deși într-un context diferit, în populatul Bangladesh, ar fi un semnal puternic pentru a contracara dovezile noilor echilibre geostrategice care apar în urma summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai. Aceste încercări ar fi mai mult decât legitime dacă nu ar exista doi președinți, chinezul și rusul, care cu siguranță nu sunt campioni ai democrației liberale și ai garanțiilor acesteia. Să nu uităm că însăși OCS, la fel ca alte entități înființate din anii 1990, a urmat pașii, cu toate specificitățile sale, modelului virtuos oferit de UE, al cărui succes a contribuit la stimularea inițiativelor de cooperare regională în multe părți ale lumii.

Sursa: Rador Radio România