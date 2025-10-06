La doar câteva ore după prezentarea noului guvern, prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a demisionat. Președintele Emmanuel Macron i-a acceptat demisia, a anunțat luni Biroul de presă de la Palatul Élysée.

"Nu mai erau îndeplinite condițiile" pentru a rămâne prim-ministru, a declarat Sébastien Lecornu, regretând "apetitul partizan" care a dus la demisia sa, o aluzie clară la Bruno Retailleau. Partidele politice "continuă să adopte o postură ca și cum ar avea toate o majoritate absolută", a deplâns fostul ministru al Forțelor Armate.

Este Guvernul care a stat cel mai puțin la Matignon, puțin peste douăsprezece ore. Căderea sa aruncă Franța într-o criză politică fără precedent în ultimele decenii.



Al treilea prim-ministru desemnat într-un an, după dizolvarea Adunării Naționale în iunie 2024, care a dus la o cameră neguvernabilă împărțită în trei blocuri extrem de polarizate, Sébastien Lecornu, un apropiat al lui Emmanuel Macron, s-a trezit slăbit după ce a format duminică seara un guvern din 18 miniștri, din care 12 miniștri din precedentul guvern.



Anterior, mai multe partide de opoziție amenințaseră din nou că vor răsturna guvernul printr-o moțiune de cenzură.

Numit pe 9 septembrie, Lecornu urma să prezinte marți declarația sa de politică generală în Adunarea Națională (camera inferioară a Parlamentului francez).

Demisia sa duce la adâncirea crizei politice din Franța.



Noua echipă guvernamentală prezentată duminică seara a fost criticată de toate partidele, notează Le Parisien.

Republicanii au decis să nu mai sprijine guvernul din cauza nominalizării lui Bruno Le Maire pentru portofoliul Apărării.

Le Maire a fost ministru al Finanțelor din 2017 până în 2024 și este considerat de republicani principalul responsabil pentru deficitul bugetar ridicat.

Conform informațiilor publicate de presa franceză, prim-ministrul Lecornu nu l-a informat pe ministrul său republican de Interne, în cadrul unei discuții care a avut loc duminică, despre prezența lui Le Maire în cabinetul său.



Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a criticat duminică seara lista cabinetului, spunând că aceasta nu reflectă promisiunile făcute. Marine Le Pen a calificat drept "de neînțeles" faptul că Le Maire nu e tras la răspundere a ministrului pentru povara datoriei. El a fost "omul care a condus Franța la faliment".

Și liderul grupului parlamentar socialist din Senat, Patrick Kanner, l-a numit pe Le Maire un "Mozart al finanțelor care ne-a ruinat țara". Liderul Partidului Verde, Marine Tondelier, a vorbit despre o "suprataxă pentru incompetență".



Intervievat de BFM-TV imediat după anunțul demisiei lui Sébastien Lecornu, președintele Adunării Naționale (RN) - extrema dreaptă - , Jordan Bardella, a declarat că "prim-ministrul de scurtă durată nu a avut loc de manevră". "Cu siguranță, Emmanuel Macron a fost cel care a format acest guvern", a spus el, afirmând că acesta din urmă "nu a înțeles situația în care ne aflăm".

"Nu poate exista o stabilitate restabilită fără o revenire la urne și dizolvarea Adunării Naționale", a insistat el.

