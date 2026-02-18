După ce CCR a declarat Legea pensiilor speciale constituțională, CSM a precizat că ar fi fost esențială analiza Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanției de independență a justiției prin noul proiect de lege.

"Această posibilitate există în continuare și poate fi valorificată în situații individuale cu care instanțele judecătorești vor fi învestite", precizează Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Consiliul Superior al Magistraturii susține că acest nou cadru legislativ va produce "efecte grave" asupra funcționării sistemului judiciar.

Creșterea din nou a vârstei de pensionare a magistraților și eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una "neatractivă" pentru noile generații de profesioniști ai dreptului.

"Deficitul mare de magistrați, numărul de patru ori mai mare decât media europeană al dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor și imposibilitatea de recrutare de personal au fost în mod constant aduse în atenția publică, fiind ignorate de celelalte puteri în stat, singura preocupare manifestată în acest sens fiind aceea a afectării statutului magistratului", precizează CSM într-un comunicat.

CSM mai susține că este "obligat" să identifice "măsuri optime de normare a activității pentru a evita ca justiția din România să intre într-un colaps sistemic inevitabil", afirmând că o justiție de calitate nu poate fi imaginată decât în condițiile atingerii standardelor europene în materia volumului de cauze și ale efortului uman pentru soluționarea acestora.

În același timp, CSM spune că se impune "cu certitudine" reanalizarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor magistraților, unul dintre "cele mai restrictive" din UE.