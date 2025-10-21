Afirmația aparține – cui altcuiva? – ministrul de externe maghiar Péter Szijjártó și a fost făcută în cadrul emisiunii „Jurnal de duminică” (Vasárnapi újság), difuzată de Radio Kossuth din Budapesta și citată de MTI, agenția maghiară de știri.

Péter Szijjártó a subliniat că Ungaria este astăzi cea mai sigură țară din Europa și cel mai vocal membru european al taberei internaționale pentru pace. Premierul - ca singurul lider european - a reușit să construiască și să mențină o cooperare bazată pe respect reciproc atât cu președintele american, cât și cu președintele rus.

Ministrul de externe a mai spus că Ungaria, ca singurul stat membru al UE, a susținut în mod constant pacea, a reprezentat cauza păcii și a crezut întotdeauna în diplomație. În urmă cu trei ani și jumătate, când a izbucnit războiul din Ucraina, Ungaria a manifestat disponibilitatea pentru a ajuta, a îndeplini orice rol de mediator, respectiv pentru a desfășura activități importante în favoarea păcii.

„Acum am ajuns în punctul în care președinții american și rus au stabilit ca summitul pentru pace să aibă loc la Budapesta”, a subliniat Péter Szijjártó, adăugând: Ungaria, ca insulă a păcii, este pregătită să organizeze summitul pentru pace.

Péter Szijjártó a declarat că aproape toate țările Uniunii Europene - cu excepția Slovaciei și Ungariei - promovează o politică de război. Marea majoritate a politicienilor de la Bruxelles prezintă războiul din Ucraina ca fiind propriul lor război.

Bruxelles-ul se pregătește de război, vrea să pună Uniunea Europeană în stare de război, vrea să înarmeze Ucraina, vrea să finanțeze Ucraina cu banii poporului european, în timp ce Ungaria organizează un summit pentru pace. Aceasta este diferența, a precizat politicianul ungar, care a adăugat: Budapesta a fost menționată ca o posibilă locație și în timpul organizării summitului precedent - în Alaska. Acum, când cei doi președinți au vorbit din nou în a doua jumătate a săptămânii, Ungaria a semnalat că se va angaja să organizeze acest summit.

Chiar în acea seară, premierul Viktor Orbán a vorbit cu Donald Trump, iar apoi cu Vladimir Putin în dimineața următoare, a menționat ministrul de externe, adăugând că el însuși s-a consultat cu lideri diplomatici americani și ruși.

După cum a menționat șeful diplomației ungare, înaintea summitului vor fi organizate negocieri pregătitoare, iar miniștrii de externe au fost numiți pentru a le coordona. După aceste negocieri, agenda și data exactă ar putea deveni clare.

Péter Szijjártó a subliniat că Ungaria va face tot posibilul pentru a asigura succesul summitului și va face tot posibilul în interesul păcii.

Politicianul a numit afirmația, conform căreia Ungaria a devenit izolată drept „propagandă demagogică”.

„Uniunea Europeană s-a izolat de cei mai puternici actori politici de pe scena mondială. În ultimii opt ani, politicienii europeni au concurat între ei pentru a vedea cine poate face cele mai jignitoare comentarii la adresa lui Donald Trump. Bruxelles-ul s-a izolat de China, clasificând-o drept rival sistemic și, împotriva voinței statelor membre a impus tarife pentru mașinile electrice chinezești. Uniunea Europeană s-a izolat de Rusia prin sancțiuni, obligând țările europene să plătească de două ori, de trei ori, de patru ori mai mult pentru sursele de energie. Europa s-a izolat de continentul viitorului, de Africa, impunând tot felul de condiții nebunești de gen în calea cooperării economice și comerciale, a declarat ministrul ungar de Externe.

Péter Szijjártó a afirmat că Bruxelles-ul și marea majoritate a politicienilor europeni nu fac altceva decât să obstrucționeze procesul de pace, menționând: „Putem fi siguri că marea majoritate a politicienilor Uniunii Europene vor face tot posibilul în următoarele săptămâni sau zile pentru a împiedica desfășurarea acestui summit, deoarece, dacă va avea loc, acesta oferă o șansă de pace, iar ei sunt interesați să prelungească războiul”.

Sursa: Rador Radio România