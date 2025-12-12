Potrivit premierului demisionar, Jeliazkov, o provocare majoră se profilează de acum înainte, care „nu va permite acestui guvern să conducă țara pe o cale pașnică” în primele luni de la intrarea țării în zona euro, relatează „Mediapool” (Bulgaria).

Guvernul bulgar a demisionat. Acest lucru s-a întâmplat înainte de votul de neîncredere împotriva cabinetului. Liderul GERB, Boiko Borisov, nu a fost prezent când a fost anunțată decizia, dar apoi, într-un monolog în fața deputaților săi, a anunțat că a insistat asupra demisiei „pentru ca ei să nu ne elimine” și a mulțumit protestatarilor pentru că „au făcut o treabă excelentă pentru noi”.

Demisia a fost deja înaintată parlamentului. Se așteaptă să fie votată vineri.

Votul asupra moțiunii de cenzură trebuia să aibă loc la ora 13:30, dar la cererea Pavelei Mitova de la Există un Astfel de Popor, s-a solicitat o pauză înainte de a se trece la vot. În timpul pauzei, a fost convocată o conferință de presă, la care prim-ministrul Rosen Jeliazkov a anunțat că demisionează înainte de votarea moțiunii de cenzură.

„Nu avem nicio îndoială că guvernul va primi sprijin pentru viitorul vot de neîncredere. Cu toate acestea, pentru noi, deciziile Adunării Naționale au sens atunci când exprimă voința poporului suveran (...) Dorința noastră este să fim la nivelul așteptărilor societății. Dacă societatea civilă este conștientă de provocările cu care se confruntă ea însăși și noi, ca reprezentanți ai acestei societăți, aceasta este o altă întrebare și urmează să fie analizată în viitor. Puterea vine de la poporul suveran. Aceasta este vocea poporului. Nu întâmplător romanii spuneau Vox populi vox Dei. După cum am declarat în repetate rânduri, auzim vocea cetățenilor care protestează împotriva guvernului. O auzim în mod conștient. De aceea trebuie să fim la înălțimea solicitărilor lor, care sunt legate de demisia guvernului. Atât tinerii, cât și bătrânii, oameni de diferite etnii, de diferite religii, au cerut demisia. Prin urmare, această energie civică trebuie susținută și încurajată”, a mai arătat Jeliazkov.

Din spusele sale, o provocare majoră se profilează de acum înainte, care „nu va permite acestui guvern să conducă țara pe o cale pașnică” în primele luni de la intrarea țării în zona euro. „Cetățenii lasă acest lucru în plan secund, motiv pentru care și protestele trebuie să transmită cererile lor autentice despre cum văd guvernarea țării în tranziția către alegeri și după alegerile din 2026. Cetățenii trebuie în acest sens să se adreseze liderilor protestului, astfel încât aceștia să își poată exprima viziunea asupra guvernării în lunile turbulente care urmează. Tranziția trebuie să fie garantată”, a adăugat el.

Jeliazkov a anunțat că, dacă bugetul propus de cabinet pentru 2026 nu va fi adoptat, guvernul va prezenta un proiect pentru un buget prelungit.

Reprezentanții coaliției de guvernare - Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB), Partidul Socialist Bulgar (BSP) și Există un Astfel de Popor (ITN) - au fost, de asemenea, prezenți la anunțul deciziei lui Jeliazkov.

„Vreau să rețineți cu toții faptul că o societate trebuie să ia decizii și să suporte consecințele acestora, așa cum cele trei partide aflate la guvernare suportă consecințele faptului că sunt împreună la guvernare. Din momentul în care nu va mai exista un guvern, responsabilitatea nu revine niciunuia dintre aceste trei partide de acum înainte. Cred că mulți dintre voi, mulți angajatori, multe sindicate vor simți nevoia să se plângă din cauza bugetului, care nu va fi adoptat acum”, a declarat Toșko Iordanov de la ITN.

Partidul showmanului Slavi Trifonov a acuzat opoziția că aruncă țara în haos.

PP-DB: Aceasta este o victorie a tuturor bulgarilor

Potrivit formațiunii de opoziție Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată (PP-DB), această demisie este un pas către transformarea Bulgariei într-o țară europeană normală.

„Aceasta este o victorie pentru toți cetățenii bulgari. De acum înainte, urmează o sarcină mai dificilă - ca Bulgaria să devină o țară care lucrează pentru toți cetățenii săi, și nu doar pentru unul singur, care ar face-o un stat cu S mare. Energia civică a reușit să oprească acest plan”, a declarat președintele partidului Continuăm Schimbarea, Asen Vasilev.

Copreședintele partidului care face parte din PP-DB, formațiunea „Da, Bulgaria”, Ivailo Mirchev, a subliniat din nou că la următoarele alegeri nu vor mai lăsa „oamenii cu porecle să cumpere voturi”: „Vom inunda țara cu observatori. Cetățeni bulgari care vor urmări corectitudinea alegerilor. Nu va fi ca la alegerile anterioare, asta ar trebui să fie clar.”

Moțiune de cenzură eșuată în absența partidului de guvernământ

După anunțarea demisiei, moțiunea de cenzură nu a mai fost adoptată. Doar deputații opoziției au participat la vot. Cei de la GERB, BSP, ITN și partidul Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți - Un Nou Început, care i-a susținut până acum, nu au fost în sală. Astfel, voturile „pentru” căderea guvernului au fost 106, nu au existat voturi împotrivă sau abțineri. Pentru ca votul să treacă, au fost necesare cel puțin 121 de voturi ale deputaților.

După vot, Raia Nazarian de la GERB, care a condus ședința, dar nu a participat la vot, a anunțat o verificare a cvorumului. Nu a existat un astfel de cvorum din cauza absenței majorității anterioare, iar sesiunea Adunării Naționale s-a încheiat.

„Când va cădea Peevski, nu vreau să fiu sub el, ca să nu cadă peste mine”, au scandat unii deputați ai opoziției aflați în sală, în timp ce Nazarian închidea sesiunea.

Dezbaterile privind votul de neîncredere au avut loc miercuri în cursul zilei - cu câteva ore înainte de un alt protest de mai multe mii de persoane împotriva guvernului, care miercuri seară a umplut nu doar centrul Sofiei, ci și piețele centrale din mai multe orașe din țară. Numărul de persoane care au participat la demonstrații a fost mai mare decât cel de săptămâna trecută - peste 150.000 de protestatari s-au adunat în capitală.

Votul de neîncredere a fost depus săptămâna trecută. Acesta a fost inițiat de formațiunea Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată și susținut de formațiunea „Moralitate, Unitate, Onoare” și de ”Velicie” (Măreție).

Peevski: Acum responsabilitatea revine PP-DB

„Decizia de a demisiona aparține titularilor de mandat și partidelor din coaliție. Noi i-am susținut pentru ca aceștia să poată ajuta oamenii, datorită bugetului, care a fost foarte social”, a declarat susținătorul guvernului, Delian Peevski, după demisia anunțată.

Potrivit spuselor sale, „în acest moment întreaga responsabilitate revine coaliției Soros - mă refer la PP-DB”.

„Permiteți-mi să le spun un singur lucru - câștigătorul este altcineva și ar trebui să vină chiar astăzi”, a spus el.

În urmă cu doar o zi, liderul deținătorilor de mandat de la GERB, Boiko Borisov, a anunțat că guvernul nu va demisiona acum și va vorbi despre asta după 1 ianuarie. „Întotdeauna i-am ascultat pe cetățeni în toți acești ani. Oamenii care protestează din orice motiv. Cu acest buget cu care am început, eu i-am auzit și l-am corectat, astfel încât cred că acesta este un buget bun deocamdată. Mai avem 20 de metri până la final - de la 1 ianuarie să intre moneda euro”, a declarat Borisov în fața jurnaliștilor, miercuri. Totuși, după demonstrațiile în masă din Sofia și din țară, guvernanții s-au răzgândit.

Sursa: Rador Radio România