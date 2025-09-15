Ucraina a propus să sprijine Polonia în dezvoltarea capacităților de război electronic și a dronelor de interceptare, după incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

Kievul are deja experiență în neutralizarea dronelor folosind echipamente mult mai ieftine, în timp ce sistemele de apărare aeriană și avioanele de vânătoare sunt rezervate pentru rachete, notează Kyiv Independent.

Ministerul polonez al Apărării a anunțat pe 12 septembrie că specialiști ucraineni și polonezi vor desfășura exerciții comune pe teritoriul Poloniei pentru a testa sisteme anti-dronă și echipamente de bruiaj. În prezent, au loc discuții tehnice pentru extinderea cooperării bilaterale în acest domeniu.

„Atacul lui (Vladimir) Putin a avut și un alt efect: opinia publică din Polonia cere acum, pe bună dreptate, o colaborare mai strânsă cu Ucraina, pentru că voi aveți cea mai recentă experiență și cele mai moderne arme împotriva dronelor rusești”, a declarat ministrul polonez de externe Radosław Sikorski, într-un interviu pentru Kyiv Independent la conferința Yalta European Strategy (YES) de la Kiev.

„Da, (Putin) a accelerat cooperarea polono-ucraineană în producția de armament. Cred că Rusia a pierdut această confruntare”, a adăugat Sikorski. Cum tot preșdintele rus, prin decizia de a lansa atacul la scară largă împotriva Ucrainei în 2022, a „dus” două țări traditional neutre în Alianței Nord-Atlantic: Suedia și Finlanda.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 11 septembrie, la Kiev, că Polonia și Ucraina vor coopera pentru instruirea militarilor, precizând că sistemele Patriot „nu sunt suficiente pentru a opri dronele Shahed” și că soluțiile ieftine și integrate dezvoltate de Kiev sunt mai eficiente.

