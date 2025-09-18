Bruxelles-ul propune să taxeze bunurile importate din Israel în UE și să sancționeze doi miniștri de extremă dreapta, scrie „L'Express” (Franța).

Comisia Europeană a propus miercuri, 17 septembrie, creșterea costului anumitor importuri din Israel și sancționarea a doi miniștri de extremă dreapta din guvernul lui Benjamin Netanyahu.

„Vreau să fiu foarte clară, scopul nu este de a pedepsi Israelul. Scopul este de a îmbunătăți situația umanitară din Gaza”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, într-o conferință de presă. Dacă vor fi adoptate de țările UE, se așteaptă ca măsurile comerciale să crească costul unor importuri israeliene, în principal agricole, cu aproximativ 227 de milioane de euro.

De asemenea, Comisia Europeană a propus sancțiuni împotriva a doi miniștri israelieni de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, responsabil cu securitatea națională, și Bezalel Smotrich, responsabil cu finanțele, potrivit unui oficial UE. Bruxelles-ul susține, de asemenea, principiul sancțiunilor împotriva coloniștilor israelieni extremiști, în conformitate cu o altă propunere pe care le-a făcut-o statelor membre cu luni în urmă.

Executivul european propusese deja sancționarea acestor doi miniștri în august 2024. Dar încercarea a fost zadarnică, din cauza lipsei de acord între cele 27 de state membre. Sancțiunile propuse necesită unanimitate între țările UE pentru a fi adoptate. „Toate statele membre sunt de acord că situația din Gaza este inacceptabilă. Războiul trebuie să se încheie”, a susținut Kaja Kallas miercuri. Propunerile în cauză vor fi pe masa reprezentanților celor 27 de state membre începând de miercurea aceasta.

Sancțiunile comerciale necesită doar o majoritate calificată a statelor membre. Dar și aici, diplomații de la Bruxelles consideră că un acord va fi dificil de realizat. Măsuri mult mai puțin ambițioase, prezentate tot de Comisia Europeană acum câteva săptămâni, nu au reușit să obțină un sprijin majoritar suficient pentru adoptare. Sprijinul din partea unor țări precum Germania și Italia a lipsit în mod evident.

Israelul a îndemnat deja Bruxelles-ul să nu continue cu propunerile sale. „Orice sancțiuni vor fi întâmpinate cu un răspuns adecvat”, a promis miercuri ministrul său de Externe, Gideon Saar. „Presiunea prin sancțiuni nu va funcționa”, a asigurat deja acesta într-o scrisoare adresată președintei Comisiei, Ursula von der Leyen.

Cei 27 au fost deosebit de divizați în ceea ce privește atitudinea care ar trebui adoptată față de Israel încă de la începutul războiului său din Gaza împotriva Hamas, ca răspuns la atacul fără precedent comis pe 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian de către această mișcare islamistă palestiniană. Mai multe state membre, inclusiv Germania, insistă asupra dreptului Israelului de a se apăra, în conformitate cu dreptul internațional, în timp ce altele, precum Spania, denunță un „genocid” împotriva palestinienilor din Gaza. Exporturile israeliene către UE, cel mai mare partener comercial al său, au ajuns la 15,9 miliarde de euro anul trecut. Doar 37% din aceste importuri ar fi afectate de aceste sancțiuni, dacă Cei 27 ar da undă verde, în principal în sectorul agroalimentar.

Sursa: Rador Radio România