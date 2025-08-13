Curtea de Apel din Atena a decis miercuri extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, potrivit corespondenților TV8 și 1TV, dar decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene.

Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui, însă Plahotniuc și-ar fi dat acordul scris ca să fie adus în Republica Moldova.

În sală au fost prezenți avocații lui Plahotniuc, între care Lucian Rogac din Republica Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei R. Moldova la Atena, potrivit jurnaliștilor TV8 de la fața locului.

Avocatul lui Plahotniuc a explicat că dacă Ministerul Justiției din Grecia își va da acordul și nu vor exista motive de tergiversare, extrădarea ar putea avea loc la finalul lunii august.

TV8.md amintește că autoritățile de la Chișinău au trimis două cereri de extrădare pentru Vladimir Plahotniuc – prima de la Procuratura Generală, imediat după reținerea lui, și a doua, pe 8 august, de la Ministerul Justiției, pentru a fi cercetat în alte trei dosare penale.

Și Rusia a cerut extrădarea sa. Avocatul lui, Lucian Rogac, susține că Plahotniuc a refuzat să fie extrădat în Rusia și vrea să fie adus în Republica Moldova ca să își demonstreze nevinovăția.

Pe de altă parte, potrivit TV8.md, și Franța a depus o cerere de extrădare pe numele lui.

Potrivit Ziarului de Gardă, după decizia de miercuri a Curții de Apel din Atena de a-l extrăda în R. Moldova, Vladimir Plahotniuc a înregistrat un mesaj audio prin care salută decizia instanței și își anunță „dorința de a se disculpa în fața instanțelor moldovenești”, dar și „intenția de a reveni în politică”.

„Dincolo de dorința de a mă disculpa în instanțele moldovenești, ceea ce mă motivează să revin acasă este să continui activitatea mea politică. Asta pentru ca să funcționeze eficient statul, pentru ca din nou să lucreze economia, să se simtă liberi oamenii, să fie ordine și bunăstare în societate și în țară. A venit timpul pentru schimbări calitative în Moldova. Orice s-ar spune despre mine, însă chiar și oponenții mei recunosc că eu am capacitatea de organizare eficientă a guvernării. Dar la acest subiect vom reveni în timpul apropiat”, spune Plahotniuc în mesajul audio.

Vladimir Plahotniuc a plecat din Republica Moldova în iunie 2019, atunci când democrații au pierdut puterea și au plecat de la guvernare. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru infracțiunea de spălare de bani în legătură cu rolul său în schema bancară denumită generic „Frauda bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din țară au fost scoși peste 1 miliard de dolari.

Plahotniuc respinge toate acuzațiile, susținând că este victima unei persecuții politice.

Procurorii au reușit să pună sub sechestru o vilă din Elveția și o cabană din Munții Alpi, care i-ar aparține lui Plahotniuc. De asemenea, există o cerere ca toate bunurile găsite asupra lui Plahotniuc în Grecia să fie predate autorităților din Republica Moldova.

Luna trecută, publicația The Insider a scris că oligarhul Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia la 22 iulie și căutat în Moldova în legătură cu frauda bancară de proporții din 2013, se ducea regulat la Moscova cu un pașaport fals, conform datelor privind zborurile și copiilor unor documente aflate în posesia site-ului de jurnalism de investigație cu sediul în Letonia. Conform unor interceptări telefonice, Dmitri Kozak, adjunctul șefului de cabinet al lui Vladimir Putin și autorul celebrului plan Kozak din anii 2000 de federalizare a Republicii Moldova, a negociat cu Plahotniuc din iunie 2024, ca parte a eforturilor Kremlinului de a obține sprijinul celui mai bogat om din Moldova înainte de alegerile prezidențiale din această țară. Plahotniuc a zburat ultima dată la Moscova la sfârșitul lunii aprilie 2025, scrie The Insider într-un articol semnat de celebrul jurnalist Hristo Grozev, alături de alți doi colegi - Timur Olevski și Roman Dobrohotov.

Sursa: News.ro