Airbus și Siemens se numără printre mai-marii industriei care insistă pe lângă UE să-și pună în aplicare campania menită a relaxa legislația și a stimula competitivitatea, scrie „Politico” (Belgia).

Airbus, Siemens, Novo Nordisk și alți giganți ai industriei pregătesc un angajament de a investi miliarde în Europa, dacă UE își va implementa planurile de reducere a birocrației și de eliminare a obstacolelor industriale.

O declarație a industriei, al cărei proiect a fost obținut de Politico, arată că peste 20 dintre cele mai mari companii ale blocului intenționează să promită investiții la scară largă pentru a ajuta la reducerea decalajului investițional de 800 de miliarde de euro pe care Europa îl are față de alte regiuni ale lumii – un decalaj care a reprezentat un element fundamental în analiza lui Mario Draghi din 2024 privind întârzierea Europei în competiția globală.

Însă instituțiile UE ar trebui să realizeze mai înainte de toate „reforme ambițioase care să sprijine inovația, investițiile, infrastructura tehnologică, o tranziție curată și echitabilă și securitatea”, vor transmite companiile.

„Această creștere a investițiilor se va realiza pe deplin doar dacă măsurile de deblocare menționate în această declarație vor fi implementate”, se precizează în proiectul de declarație.

Declarația le va fi prezentată liderilor europeni miercuri, la Consiliul de la Copenhaga.

Printre semnatari se vor număra cel mai probabil Airbus, Siemens, ASML, Novo Nordisk, ThyssenKrupp, SAP, Equinor, Schneider Electric, Thales și Vodafone, alături de peste o duzină de alte mari firme industriale.

Cât de mult se angajează companiile să investească era încă trecut ca „[xx]” în proiectul de declarație. „Dacă toate marile companii europene vor egala acest nivel de creștere a investițiilor, Europa ar fi pe drumul cel bun pentru a acoperi cea mai mare parte din deficitul anual de aproximativ 800 de miliarde de euro evidențiat de Draghi”, se arată în text.

Lista „măsurilor de deblocare” pe care le solicită ele variază de la reducerea birocrației și oferirea de mai multe stimulente pentru investițiile private până la accelerarea tranziției către energie curată, consolidarea bazei industriale de apărare a Europei și reducerea dependenței de tehnologiile străine.

Declarația urmează să fie adoptată la Conferința Competitivității de la Copenhaga, organizată de asociația patronală Danish Industry. La eveniment sunt așteptați să participe președinta Comisiei Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, premierul danez Mette Frederiksen și premierul polonez Donald Tusk.

