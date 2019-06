Cristian Ghinea anunță că Dacian Cioloș a fost ales miercuri președinte al Grupului Renew Europe din Parlamentul European.

Dacian Cioloş devine astfel primul român care va conduce un grup politic din cadrul Parlamentului European.

”Negocierile cu partenerii din grupul Renew Europe au dat roade. Am promis că vom face din USR PLUS o forță relevantă în politica europeană şi lucrăm serios la asta”, a scris pe Facebook Cristian Ghinea.

”Președinția grupului Renew Europe e doar un pas în construcția politică pe care am gândit-o în ultimii doi ani. E un pas important, dar e doar începutul proiectului nostru. Am dovedit că merităm încredere la alegerile din 26 mai, am dovedit că suntem parte integrantă a forțelor politice relevante ale Europei. Vom continua să aducem cât mai mult din Europa în România prin activitatea noastră la Bruxelles și în cabinetele de europarlamentari pe care le vom deschide în toată țara”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook, după vot.

”Acum trecem la pasul următor și începem construcția politică internă prin care să le oferim cetățenilor români un viitor așa cum îl merită”, a mai scris el.



Alianța 2020 USR PLUS are a treia delegație ca mărime din Renew Europe.

Liderul PLUS era favorit la obținerea acestei funcții, beneficiind de sprijinul președintelui francez, Emmanuel Macron, după ce Nathalie Loiseau, șefa eurodeputaților En Marche, s-a retras din cursă în urma unor comentarii făcute la adresa unor colegi de alianță.