Liderul Grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, spune că proiectul său e România, nu Europa.

”Insist pe asta, proiectul meu e România, nu altceva. Nu Europa, nu lumea, nu județul meu, proiectul meu e România, acolo sunt lucruri care trebuiesc făcute în următorii ani și, chiar și activitatea mea în Parlamentul European, cu o Românie slabă, va fi mult mai puțin eficientă”, a declarat marți Dacian Cioloș, într-un interviu acordat Adevărul.

Întrebat de ce nu candidează la alegerile locale, dacă proiectul său e România, Cioloș a precizat că și-a asumat un mandat, nu ca Victor Ponta care a candidat la europarlamentare și apoi s-a retras de pe listă.

Dacian Cioloș a precizat că a spus înainte de alegerile europarlamentare că va merge la Bruxelles pentru că ”în primii doi ani de mandat se vor lua decizii care sunt esențiale și pentru România”, precum bugetul UE.

”Faptul că sunt aici și sunt liderul unui grup politic de un an de zile, îmi permite să am un cuvânt de spus în ceea ce se decide la nivel european și are impact și pentru România. Și România nu mai e doar reactivă. Prin astfel de oameni plasați la nivel de decizie europeană e proactivă, influențăm deciziile care sunt pregătite la nivel european”, a explicat Cioloș.

Liderul Grupului Renew Europe a mai spus că, dacă partidul îl va susține, va candida pentru funcția de prim-ministru.