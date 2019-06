Într-un interviu acordat EurActiv.com, Dacian Cioloș, liderul PLUS, vorbește de planurile Alianței 2020.

Cele două formațiuni care alcătuiesc această Alianță și-au propus obţinerea în 2020 a guvernării, dar și a unei majorităţi în Parlament care să permită o reformă constituțională. Această reformă ar trebui să includă și o modificare a statutului CCR, precum şi posibilitatea de a dizolva Parlamentul în anumite situații de criză politică.

”Avem nevoie să schimbăm România din temelii ca să evităm situaţii precum cele din 2017 şi 2018, când nişte politicieni au ajuns în Parlament şi au făcut o majoritate aruncând în aer sistemul de justiţie şi credibilitatea statului. Lucrurile astea trebuie împiedicate printr-o reformă constituţională”, a declarat Dacian Cioloș în interviul acordat EurActiv.com.

Întrebat dacă se poate avea încredere în PSD și în Viorica Dăncilă care susțin că se vor schimba, Cioloș a replicat:

”Cred că putem avea încredere în acest guvern în momentul în care a demisionat. Abia în acel moment putem avea încredere că s-au ţinut de cuvânt. Orice zi în plus la conducerea României ne costă pe noi toţi foarte scump”.

Pregătiri pentru prezidențiale

Dacian Cioloș nu a spus clar dacă va candida sau nu la alegerile prezidențiale din toamnă, dar a precizat că propunerea Alianței 2020 USR PLUS va fi anunțată în curând.

”Eu sunt parte a unei echipe, noi, în alianţa cu USR, suntem o echipă acum şi vom alege soluţia cea mai bună pentru ca echipa aceasta să fie o echipă câştigătoare. O să gândim o propunere pentru care să se înscrie în acest proiect mai larg care să ne ducă la câştigarea majorităţii în Parlamentul României. Cred că în două-trei săptâmâni...vom fi în măsură să anunţăm care e propunerea pe care o vom face pentru participarea la alegerile prezidenţale, dar în mod clar vom vorbi de un proiect şi nu doar de o persoană pentru alegerile prezidențiale şi vom integra abordarea noastră pentru alegerile prezidențiale în acest obiectiv mai larg. Şi eu voi fi parte a acestei echipe”, a afirmat Cioloș.

El crede că PSD nu mai are legimititate și trebuie să plece.

Referitor la nominalizarea unui comisar din partea României, Cioloș susține că, ”prin numirile pe care le-au făcut până acum în Guvern, (social-democrații) dovedesc că nu capacitatea de a propune oameni competenţi şi cinstiţi”.

”N-am văzut acolo oameni capabili să-şi asume responsabilitatea în numele României”, a mai spus fostul comisar european pentru Agricultură, adăugând că o altă majoritate ar trebui să discute cine merge la Bruxelles şi să negocieze un portofoliu important pentru România.

Întrebat dacă își va prelua mandatul de europaramentar, Dacian Cioloș a confirmat, dar a susținut că va candida anul viitor pentru Parlamentul de la București:

”Eu n-am minţit oamenii când am acceptat să fiu capul listei şi am făcut campanie cu un program electoral în care am crezut. Dar programul electoral pe care noi l-am gândit pentru Parlamentul European are legătură totală cu proiectul nostru în România şi anume, obiectivul de a guverna. Implicarea mea ca europarlamentar nu exclude deloc prezenţa mea în România. Dimpotrivă, voi fi foarte prezent în România, mă voi implica în campaniile pe care le vom avea şi voi fi, într-un fel sau altul, parte a echipei prezidenţiale. Să vedem în ce fel voi putea să ajut, dar în mod clar voi fi prezent în ţară, voi participa la campania electorală și obiectivul nostru e să participăm la alegerile pentru Parlamentul naţional şi voi candida - nu are nimic ce să mă împiedice - pentru Parlament. Vom cere încrederea românilor pentru a forma Guvernul. Clar, ăsta e obiectivul nostru final. Asta e motivul pentru care eu am intrat în politică şi o să duc până la capăt acest proiect”.