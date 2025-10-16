În 11 octombrie Realitatea Plus lansa un nou fonfleu de presă, adică o știre gogonată fără nicio dovadă sau sursă credibilă: „Soroșiștii vor să-l propulseze din nou pe Dacian Cioloș într-o funcție-cheie la Bruxelles!”.

Articolul postat pe realitatea.net, având ca sursă balivernele debitate în fiecare seară în platoul garnisit cu eșuați și băgători în seamă, susține că postul „călduț” pregătit „sub presiunea găștii șoroșiste” este acela de ambasador al României la Bruxelles. Ca să dea greutate non-informației, articolul motivează că „legăturile lui Cioloș cu Franța și oamenii lui Soroș au fost analizate în repetate rânduri de presă, mai ales pentru că politicianul și-a făcut studiile în Franța”.

În iulie, Anca Alexandrescu, mare bucătăreasă de fonfleuri jurnalistice, arunca „bomba”: Cioloș la SRI! „Trebuie să fim atenți, să fim vigilenți pentru că presa este a patra putere în stat și ar fi ultima trădare pe care România ar încasa-o…cu nominalizarea lui Dacian Cioloș la SRI.”, transmitea moderatoarea Culiselor Statului Paralel. Și, în indecenta tradiție a canalului, a exclamat repetat „Hai, marș cu tot cu Soros al vostru!”. Tot ea dădea ca 100% sigură vestea că Bolojan nu va fi desemnat premier.

Oricâte dezmințiri publice a dat de-a lungul anilor Dacian Cioloș că nu are nicio legătură cu George Soros, că nu l-a întâlnit și nici nu a avut burse de la fundațiile sale, Realitatea Plus și o mare parte din presă au ignorat dezmințirile. Asocierea sa cu miliardarul era menită, cum este și în prezent, să îl compromită în fața celor care vehiculează „șoroșismul” ca pe un stigmat, fără să știe cât de mult a făcut George Soros pentru democrație în țările central și est-europene ieșite din comunism.

„E în mintea bolnavă a celor care inventează tot felul de conspirații ca să justifice incapacitatea lor de a dezvolta România. Nu m-am întâlnit niciodată cu George Soros sau cu cineva din fundațiile acestuia. Nu am profitat de nici o finanțare de la Soros, spre deosebire de alții de la PSD care s-au întâlnit cu el”, afirma a suta oară Cioloș anul trecut, referindu-se la Ponta, „suveranistul” vopsit care s-a întâlnit când era premier cu Soros.

