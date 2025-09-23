Dan Barna, vicepreședinte Renew, a anunțat marți că dialogul structurat al Comisiei cu PE legat de eventuala tăiere a fondurilor pentru România începe pe 3 noiembrie. Vlad Voiculescu spune că Executivul european ar fi trebuit să acționeze din timp.

”La dialog vor participa trei comisii. Comisia REGI din care fac parte, comisia ECON, care face parte colegul meu Vlad Voiculescu și, bineînțeles, comisia BUDG, unde sunt mai mulți europarlamentari români. Comisia analizează măsurile pachetelor propuse de Guvernul României și în ce măsură aceste măsuri permit continuarea mecanismelor de finanțare și alocare de fonduri așa cum sunt ele prevăzute sau sunt necesare ajustări”, a declarat marți, la Bruxelles, eurodeputatul Dan Barna (USR/Renew) într-o conferință de presă cu jurnaliști români.

În cadrul acestui dialog structurat, europarlamentarii români își propun să sprijine cât mai mult poziția României pentru a nu ajunge în situația de tăiere de fonduri în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

”Chiar dacă poziția Parlamentului European nu este obligatorie pentru Comisie și decizia finală va aparține Comisiei Europene ... în cadrul acestui dialog structural este oportunitatea prin care punctele de vedere ale Parlamentului, care înseamnă de fapt punctele de vedere ale europarlamentarilor și ale europarlamentari români, să ajungă în argumentația pe care Comisia o va lua în calcul pentru decizia finală în ceea ce privește aceste fonduri și data de începere”, a explicat Dan Barna.

Guvernul a propus două pachete de reforme, prin angajarea răspunderii în fața Parlamentului, dar, în același timp, a amânat unele măsuri, precum cheltuielile administrației locale. Totodată, reforma pensiilor speciale - un jalon important din PNRR - a fost atacată la CCR, care ar urma să dea o decizie miercuri.

Măsurile luate de Cabinetul Bolojan sunt analizate de Comisia Europeană, în cadrul procedurii privind reducerea deficitului bugetar al României.



Eurodeputatul USR/Renew Vasile Voiculescu a subliniat că Executivul de la Bruxelles ”acționează târziu”, deși USR a atenționat asupra problemelor de deficit bugetar în urmă cu 2-3 ani.

”Dacă Comisia ar fi fost la fel de atentă cum e acum acum 2 ani, acum 3 ani ar fi trebuit să avem discuții despre deficitul bugetar încă de atunci ... Actuala comisie și fosta comisie, în special, ar fi trebuit să aibă o poziție mai articulată față de Guvernul României, din timp”, a spus Voiculescu.

Și Dan Barna a atras atenția că experiența de acum arată că scuza alegerilor poate să ducă la o degradare atât de mare a situației economice, încât să se ajungă la măsurile pe care trebuie să le ia astăzi Guvernul de la București.

”Dacă Comisia ar fi ignorat eterna scuză a guvernului anterior «Domnule, sunt alegeri, lasă că mai vedem» acest «lasă că mai vedem» și închisul ochilor și uitat în partea cealaltă ne-a dus în situația celui mai mare deficit din Europa pe care îl avem și asupra căruia acuma trebuie luate măsuri atât de dure”, a precizat Barna.