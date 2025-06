Președintele României Nicușor Dan a declarat vineri că MAE și Ministerul Apărării ar trebui să elaboreze o strategie pentru securitate la Marea Neagră.

La solicitarea României, față de strategia Uniunii pentru Marea Neagră, care a fost propusă de Comisie în urmă cu două săptămâni, s-a menționat în Declarația Finală a Consiliului necesitatea ca ea să fie implementată, a declarat vineri, după Consiliul European de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan.

În conferința de presă din 4 iunie, șeful statului precizase că România nu are o strategie clară la Marea Neagră, cu care să meargă în negocierile, discuțiile cu partenerii europeni și euroatlantici.

Întrebat dacă își asumă elaborarea unei astfel de strategii, Nicușor Dan a răspuns: ”Ar trebui să o elaboreze, în mod evident, Ministerul de Externe cu componentele de securitate care vin din zona Ministerului Apărării, cu componentele de sustenabilitate care vin din zona Ministerului Mediului”.

Pe de altă parte, Dan nu consideră miza cea mai mare o reprezintă Centrul UE pentru securitate maritimă, deși România și-ar dori să găzduiască acest centru.

Și Bulgaria vrea acest lucru, propunând locații precum Burgas sau Varna.

”Locația pe care România o propune nu poate să fie decât Constanța, la Marea Neagră, pentru că e portul nostru cel mai important acolo. Așa cum am spus, în opinia mea, nu este miza cea mai mare. Miza cea mai mare este ca zona Mării Negre să fie mai sigură, ca Uniunea Europeană să aibă o preocupare economică pentru zona Mării Negre și, în felul ăsta, să stabilizeze zona. Și, așa cum am spus, strategia are și o componentă de sustenabilitate”, a explicat el.