Având în vedere dimensiunile sale reduse, acest regat este țara care cheltuiește cel mai mult pentru a ajuta Kievul să reziste în fața invaziei rusești, scrie „L'Express” (Franța).

Cu cei 6 milioane de locuitori și un produs intern brut sub 400 de miliarde de euro, Danemarca este o țară „mică” în Europa. Dar este mare prin generozitatea și consecvența sprijinului său pentru Ucraina. Indiferent dacă se ia în considerare ajutorul pe cap de locuitor sau pe avere națională, nicio altă țară nu cheltuiește la fel de mult ca regatul pentru a sprijini rezistența ucraineană. Sprijinul său militar cumulativ se ridică la peste 9 miliarde de euro de la invazia rusă din 2022. Prin comparație, conform datelor de la institutul german de cercetare KIW, care urmărește toate plățile de ajutor, contribuția bilaterală a Franței abia ajunge la 6 miliarde de euro.

Deși departe de câmpul de luptă, danezii se simt profund implicați în lupte. Ei înțeleg că țările mici nu pot supraviețui liber și prosper într-o lume guvernată de legea junglei. Ei știu că o înfrângere a Kievului ar avea consecințe grave pentru autodeterminarea popoarelor continentului nostru, pentru viitorul democrației și pentru supraviețuirea modelului social de care sunt atât de mândri. Serviciul de informații danez este printre cele care au avertizat cel mai vocal cu privire la războiul hibrid pe care Moscova îl poartă împotriva modului de viață european. Iar ambițiile prădătoare ale lui Donald Trump cu privire la Groenlanda, un teritoriu danez din Arctica, au amplificat și mai mult îngrijorarea danezilor cu privire la brutalitatea crescândă a lumii.

Cu toate acestea, regatul nu are o industrie militară demnă de acest nume! Și totuși, nu a ezitat să-și predea toată artileria (obuzierele franceze Caesar) armatei ucrainene. Iar rachetele sale antinavă Harpoon, fabricate în America, s-au dovedit neprețuite în a-i ajuta pe ucraineni să-și apere accesul la Marea Neagră, o arteră vitală pentru exporturile lor de cereale. Danezii au fost, de asemenea, primii care au furnizat Kievului avioane de vânătoare, în special avioane F-16 americane. Într-o asemenea măsură încât Copenhaga a trebuit să-și mărească semnificativ bugetul de apărare pentru a-și reechipa propria armată.

Mai mult, Copenhaga cumpără arme direct de la companii ucrainene pentru a echipa unitățile care luptă pe linia frontului. Acest „model danez”, adoptat de atunci și de alți aliați (Norvegia, Suedia și Canada, printre alte țări), este eficient deoarece armamentul „fabricat în Ucraina” este adesea mai puțin costisitor decât cel produs în țările NATO. Un obuzier autopropulsat Bohdana produs local, de exemplu, costă la jumătate cât un Caesar francez și un sfert cât un Archer suedez.

„Modelul danez este excelent deoarece susține simultan industria de apărare și forțele armate ucrainene”, observă Mihailo Samus, directorul Rețelei de Cercetare Geopolitică Nouă, cu sediul la Kiev. De asemenea, Copenhaga și Kievul au semnat anul acesta un acord care le permite producătorilor ucraineni de arme să înființeze fabrici în Danemarca, departe de atacurile cu drone rusești. Președintele Zelenski a lăudat acest rol de pionierat și și-a exprimat speranța că și alte țări vor urma exemplul dat de acești danezi atât de solidari.

Sursa: Rador Radio România