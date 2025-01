Sânge rece, sprijin european și, mai presus de toate, nimic care să-l înfurie pe Donald Trump. Cam așa se rezumă strategia Guvernului Danemarcei ca răspuns la ambiția președintelui american de „a poseda și controla” Groenlanda, scrie „El Mundo”.

Un exercițiu de funambulism fără precedent în condițiile în care amenințarea expansionistă vine de la unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, care, de parcă nu ar fi de ajuns, este și garantul securității sale.

Căutând sprijinul partenerilor săi de pe continent, prim-ministrul danez, social-democrata Mette Frederiksen, a pornit marți într-un tur agitat al Berlinului, Parisului și Bruxelles-ului pentru a se întâlni cu cancelarul german, Olaf Scholz, președintele francez, Emmanuel Macron, și cu secretarul general al NATO, olandezul Mark Rutte. La începutul călătoriei, ea a remarcat că „Europa se confruntă cu o realitate din ce în ce mai incertă, motiv pentru care este mai important ca niciodată să rămână unită”. Un mesaj pe care l-a repetat după întâlnirea cu Scholz, în timp ce cancelarul german, fără a cita în mod direct criza din Groenlanda, a amintit că „granițele sunt inviolabile” .

La sfârșitul săptămânii trecute, într-o întâlnire cu jurnaliștii de la bordul Air Force One, Trump a insistat asupra intențiilor sale de anexare: „Zona este plină de nave rusești și chinezești. Nu știu ce drept are Danemarca asupra Groenlandei, dar ar fi foarte neprietenos să ne împiedice pentru că este vorba despre protejarea lumii libere. Nu are nimic de-a face cu Statele Unite, în afara faptului că doar ele pot oferi libertatea. Danezii nu pot. Au pregătit două sănii trase de câini și cred că asta este protecție”.

Într-adevăr, planul danez de întărire a securității insulei, anunțat în decembrie și aprobat oficial luni, include două sănii trase de câini, dar și trei nave polare noi cu elicoptere, două drone arctice pe distanțe lungi, personal sporit și un sistem de supraveghere care combină sateliți și senzori de sol. În total, o investiție de aproximativ 2.000 de milioane de euro. Ministrul danez al Apărării, liberalul Troels Lund Poulsen, a indicat că acest plan este doar primul dintre câteva care vor „fi elaborate pe parcursul anului 2025.

Analiștii politici danezi sunt unanimi în a spune că noul acord, negociat în premieră cu autoritățile locale autonome și cu cele ale Insulelor Feroe, nu-l va convinge pe Trump. Președintele consideră că cererile de apărare din regiune sunt de o asemenea amploare încât doar țara sa le poate îndeplini. Însă trebuie amintit că Statele Unite dețin deja Baza Spațială Pituffik din nord-vestul Groenlandei, de o importanță geostrategică vitală și că de zeci de ani au voie să adopte orice decizie militară pe care o consideră necesară pentru insulă.

„Planul este o jumătate de soluție care încă nu răspunde la câteva întrebări”, a declarat Jon Rahbek-Clemmensen, directorul Centrului pentru Studii de Securitate Arctică de la Academia de Apărare din Copenhaga, pentru postul public DR. „Cum va fi consolidată acoperirea radar a Groenlandei? Aeroportul Kangerlussuaq va fi extins astfel încât să poată găzdui avioane de luptă precum F35? Va fi echipată Danemarca cu capacitatea de a detecta și neutraliza submarinele rusești? Ce tipuri de nave și drone se îndreaptă spre ea? Pentru că, deși ambele sunt mașini, cumpărarea unui Ferrari nu este același lucru cu cumpărarea unei Skoda”.

Deocamdată, guvernul tripartit danez încă nu răspunde direct declarațiilor făcute de Trump în Air Force One. Duminică după-amiază, Frederiksen a reacționat invitându-și colegii nordici la un summit neprogramat la ea acasă - necomunicat presei - cu colegii nordici: premierul suedez. Ulf Kristersson, norvegianul Jonas Gahr Støre și președintele finlandez, Alexander Stubb.

„Ceea ce am auzit de la Trump este același lucru pe care l-am auzit în trecut și răspunsul nostru este același. Președintele autonom groenlandez, Múte Bourup Egede, a spus foarte clar: Groenlanda nu este de vânzare”, a menționat premierul după întâlnire. „În orice caz, prefer ca orice discuții cu aliații noștri cei mai apropiați să nu aibă loc în public. Voi face tot posibilul pentru a mă asigura că europenii și americanii mențin alianța noastră strânsă”.

O idee cu privire la îngrijorarea care se simte la Copenhaga este dată și de schimbarea în funcție a ministrului de Externe, moderatul Lars Løkke Rasmussen, care în doar zece zile a trecut de la a spune că nu crede că există „vreo criză” pentru a avertiza acum că ”aceasta poate fi cea mai gravă criză din multe generații”.

Într-un text postat pe Facebook săptămâna trecută, Frederiksen a indicat că Danemarca se află „într-o situație dificilă care, din păcate, a devenit mai imprevizibilă și a cărei gravitate nu s-a diminuat”. Premierul a explicat că „guvernul încearcă să mențină echilibrul diplomatic necesar într-o dramă triunghiulară de înaltă politică în care sunt mulți factori care trebuie cântăriți cu mare prudență. Este crucial să se mențină alianța cu Statele Unite, care a fost cel mai important aliat al nostru de la al Doilea Război Mondial”.

Totuși, în anumite privințe, Frederiksen i s-a alăturat lui Trump în argumentul său potrivit căruia Groenlanda este cheia securității americane, admițând că și tensiunile tot mai mari din Arctica fac parte din ecuație: „Trebuie să acordăm prioritate eforturilor noastre în regiune, chiar dacă sunt costisitoare. Timp de mulți ani, scopul a fost ca Arctica să fie o zonă cu tensiune scăzută. Situația s-a schimbat. Și, în concordanță cu agresivitatea crescândă a Rusiei, nu există nicio îndoială că trebuie să ne implicăm mai mult”.

Prim-ministrul l-a sunat pe Trump în urmă cu două săptămâni, sperând că îl va ajuta pe președinte să-și atenueze declarațiile despre recurgerea la presiuni economice și militare pentru a prelua controlul Groenlandei. Nu a fost așa. După ce a vorbit timp de 45 de minute, Frederiksen a convocat de urgență o întâlnire „strict confidențială” - cu predarea telefoanelor mobile la ușă - a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului, care este formată practic din reprezentanți ai tuturor partidelor. Semn evident că inițiativa de conciliere a eșuat, fapt confirmat de scurgerile limitate cunoscute de atunci.

Potrivit unor surse citate de ziarul „Jyllands-Posten”, Trump nu numai că nu și-a retras amenințările, dar a indicat și că are percepția clară că groenlandezilor nu le place să fie sub administrația daneză și preferă să facă parte din Statele Unite. Conversația a fost în esență cordială, dar a oscilat între avertismentele puțin voalate ale președintelui și laudele pentru danezi. „În unele momente, Trump a părut intimidant, în timp ce în altele s-a referit la Danemarca ca fiind o țară fantastică”, scrie ziarul.

Frederiksen le-ar fi dat de înțeles interlocutorilor săi din Comisie că președintele nu pare să fie foarte informat cu privire la realitatea Groenlandei și a regimului său de autonomie ca unul dintre cei trei membri ai Comunității Regatului (Rigsfællesskabet, configurația care formează insula arctică, Danemarca și Insulele Feroe).

Potrivit surselor ziarului, premierul s-a declarat convins că Trump nu va ezita să aplice măsuri de forță, precum aplicarea unor tarife punitive la exporturile daneze către Statele Unite, dacă va considera că acest lucru este necesar pentru a-și atinge obiectivele.

În acest sens, este interesant de observat că, deși SUA reprezintă principala piață de export pentru Danemarca, o mare parte din produsele implicate sunt de fapt fabricate pe teritoriul nord-american. Prin urmare, dacă sunt luate în considerare doar acele mărfuri care trec granițele, danezii importă mai mult din SUA decât invers. Chiar și așa, dacă se introduc tarife mai mari, consecințele ar putea fi foarte negative pentru economia daneză, mai ales dacă situația degenerează într-un război comercial.

După întâlnirea cu Comisia, dna Frederiksen a apărut la o scurtă conferință de presă în care a refuzat să intre în detalii despre cele discutate cu Trump. Totuși, premierul a remarcat că discuția, care s-a învârtit și în jurul Ucrainei și Orientului Mijlociu, a fost politicoasă: „Altfel nu ar fi fost posibil să vorbim trei sferturi de oră”.

Un progres, în orice caz, comparativ cu 2019, când Trump și-a prezentat pentru prima dată planul de a cumpăra Groenlanda. Dna Frederiksen a răspuns că a fost o „discuție absurdă”, după care președintele american s-a referit la ea ca la o femeie „dezagreabilă”.

„Nu pot dezvălui prea multe despre cele discutate, dar el a spus că Danemarca este o țară fantastică”, a adăugat premierul la conferința de presă. „Suntem de acord cu asta, așa că am spus: 'Atunci trebuie să veniți să ne vizitați', deși nu am plănuit nimic”.

