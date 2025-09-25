În urma observărilor unor drone deasupra mai multor aeroporturi, Guvernul danez vorbește de o operațiune sistematică. Nu e clar deocamdată cine s-ar putea afla în spate.

Prezența mai multor drone deasupra mai multor aeroporturi din Danemarca a fost calificată de Guvernul de la Copenhaga drept "un atac hibrid".

Ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat joi, într-o conferință de presă, că totul indică un actor profesionist. Cine ar putea fi acesta rămâne neclar momentan, relatează Spiegel Online.

Nu s-a clarificat, totodată, încă ce tip de drone au fost implicate.

Lund Poulsen suspectează o acțiune coordonată: Nu este o coincidență faptul că incidentele au avut loc aproape simultan. "Se vorbește despre ceva ce definesc ca un atac hibrid care implică diferite tipuri de drone", a spus el.

Acestea sunt acte care ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității și libertății. Cu toate acestea, încă nu există o amenințare militară directă împotriva Danemarcei, a subliniat ministrul.

"Scopul acestor atacuri este de a crea frică și divizare în rândul populației", a afirmat ministrul Justiției, Peter Hummelgaard.

Autoritățile le iau "foarte în serios", a mai spus el.



Danemarca ia în considerare Articolul 4 al NATO

Lund Poulsen a declarat că încă nu s-a luat nicio decizie cu privire la activarea Articolului 4 NATO și, prin urmare, la inițierea consultărilor în cadrul alianței, așa cum au făcut recent alți aliați. Cu toate acestea, acesta este un aspect care este luat în considerare.

Incidentul a stârnit îngrijorare și în Germania.

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt (CSU), și-a anunțat intenția de a investi mai mult în apărarea germană.

"Suntem într-o cursă a înarmării între amenințarea dronelor și apărarea împotriva dronelor", a declarat el în timpul dezbaterii privind bugetul din Bundestag. Investițiile ar trebui făcute atât printr-o nouă lege privind securitatea aviației, cât și pe baza principiului financiar "detectare, apărare, interceptare".

Incidentul a avut loc la câteva zile după altul similar care a dus la închiderea aeroportului din Copenhaga pentru câteva ore și după ce Polonia, Estonia și România au raportat încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești.

