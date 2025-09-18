Copenhaga va finanța construcția unei noi piste de aterizare în Ittoqqortoormiit și a unui nou port de adâncime în Qaqortoq, scrie „La Razon” (Spania).

Danemarca a semnat un acord cu Groenlanda pentru dezvoltarea infrastructurii în teritoriul autonom, a anunțat marți premierul Mette Frederiksen.

În propunerea sa de buget pentru 2026, prezentată Parlamentului, guvernul danez a alocat 1,6 miliarde de coroane (aproximativ 214,5 milioane de euro) pentru perioada 2026-2029.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra Groenlandei, susținând că Statele Unite au nevoie de insula situată strategic și bogată în resurse din motive de securitate. Declarațiile lui Trump au stârnit tensiuni diplomatice cu Danemarca. În același timp, Copenhaga a căutat să consolideze legăturile cu Nuuk, care are ambiții pe termen lung pentru independență.

La sfârșitul lunii august, Danemarca și-a cerut oficial scuze victimelor contracepției forțate din Groenlanda, abordând un punct major de tensiune dintre Groenlanda și Danemarca continentală.

Conform noului acord, Danemarca va finanța construcția unei noi piste de aterizare în Ittoqqortoormiit, în estul Groenlandei, și a unui nou port de ape adânci în Qaqortoq, în sudul Groenlandei, a anunțat guvernul danez într-un comunicat. În plus, Danemarca va acoperi costurile tratării pacienților groenlandezi în spitalele daneze în viitor.

„Acest acord își propune să sprijine o Groenlandă autosuficientă prin investiții pe termen lung, printre alte inițiative”, a declarat prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen. Nielsen a adăugat că „provocările în domenii precum sănătatea și locuințele, printre altele, sunt enorme, iar acest acord-cadru va sprijini dezvoltarea dorită în aceste domenii și în altele”.

Sursa: Rador Radio România