Forțele rusești avansează în interiorul orașului Pokrovsk, din estul Ucrainei, distrugând formațiunile militare ucrainene prinse în capcană și respingând eforturile acestora de a ieși din încercuire, a anunțat luni Ministerul rus al Apărării.

Comandantul forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, care a estimat că Rusia are peste 100.000 de soldați care luptă în zonă, a spus că forțele sale fac presiuni mari pentru a încerca să disloce forțele inamice și că, în general, își mențin pozițiile, relatează „Reuters” (Marea Britanie).

Pokrovsk este un nod rutier și feroviar din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, cu o populație de dinainte de război de aproximativ 60.000 de locuitori. Majoritatea oamenilor au fugit acum, toți copiii au fost evacuați și puțini civili au mai rămas printre clădirile de apartamente pulverizate și drumurile distruse.

Singura mină din Ucraina care produce cărbune cocsificabil - folosit în industria siderurgică odinioară vastă - se află la aproximativ zece km vest de Pokrovsk. Producătorul ucrainean de oțel Metinvest a anunțat în ianuarie că și-a suspendat operațiunile miniere de acolo. Orașul se află pe un drum esențial, folosit de armata ucraineană pentru a aproviziona alte avanposturi asediate.

O universitate tehnică din Pokrovsk, cea mai mare și cea mai veche din regiune, este acum abandonată, avariată de bombardamente. Rusia vrea să preia controlul asupra întregii regiuni Donbas, care cuprinde provinciile Luhansk și Donețk.

Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas - o suprafață de aproximativ 5.000 km pătrați în mare parte în nordul orașului Donețk. Ocuparea orașelor Pokrovsk, supranumit „poarta către Donețk” de către presa rusă, și Kostiantînivka, din nord-est, pe care forțele rusești încearcă, de asemenea, să îl încercuiască, ar oferi armatei ruse o platformă pentru a avansa spre nord, către cele mai mari două orașe controlate încă de Ucraina în Donețk - Kramatorsk și Sloviansk.

De asemenea, ar oferi Rusiei cel mai important câștig teritorial unic în interiorul Ucrainei de când a cucerit orașul Avdiivka, la începutul anului 2024. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Donbasul face acum parte din punct de vedere legal din Rusia. Guvernul de la Kiev și majoritatea națiunilor occidentale resping ocuparea teritoriului de către Rusia, considerând-o o acaparare ilegală de terenuri.

Unii analiști militari occidentali, precum Rob Lee, cercetător la Institutul de Cercetare a Politicii Externe din SUA, spun că ocuparea orașului Pokrovsk ar oferi Rusiei o victorie importantă, mai ales dacă o poate obține până la sfârșitul anului. Deși este importantă din motive operaționale, Lee afirmă că ocuparea orașului ar lăsa totuși mult de lucru Rusiei în ceea ce privește preluarea controlului asupra restului regiunii Donețk și a celor două orașe-fortăreață importante, Kramatorsk și Sloviansk.

Rusia amenință Pokrovsk de mai bine de un an. În loc de atacurile frontale pe care le-a folosit în bătăliile anterioare, cum ar fi sângeroasa campanie pentru orașul Bahmut, de dimensiuni similare, armata rusă recurge acum la acțiuni de amploare pentru a încercui treptat orașul Pokrovsk și a amenința liniile de aprovizionare ucrainene. Forțele rusești hărțuiesc trupele ucrainene trimițând unități mici și drone pentru a perturba logistica și a semăna haos în spatele lor înainte de a trimite întăriri mai mari. Autoritățile din Ucraina spun că ofensiva rusă a dus la pierderi uriașe în rândul forțelor sale.

Administrația de la Moscova susține că Ucraina, cu populația sa semnificativ mai mică, este cea care riscă să rămână fără oameni și că tacticile sale mai lente sunt concepute pentru a minimiza pierderile. O incursiune ucraineană în regiunea rusă Kursk de anul trecut, la care armata rusă a ripostat, a încetinit și atacul rusesc asupra orașului Pokrovsk. Forțele ucrainene s-au grăbit să-și consolideze pozițiile în oraș. „Se duc lupte aprige în oraș și la căile de acces către oraș... Logistica este dificilă. Dar trebuie să continuăm să-i distrugem pe ocupanți”, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski.

Generalul rus Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General rus, i-a spus duminică președintelui Putin că armata rusă a blocat un număr mare de soldați ucraineni în zonă. DeepState, un proiect ucrainean care cartografiază linia frontului pe baza unor imagini open source verificate, arată forțe rusești avansând în oraș, deși o mare parte din acesta este încă gri, în afara controlului ferm al vreuneia dintre părți. Armata ucraineană a anunțat luni seară că Rusia nu controlează pe deplin niciun district din Pokrovsk și că forțele proprii au înregistrat progrese în apropierea orașului Dobropillia, în aceeași regiune, pentru a încerca să forțeze forțele rusești să-și abată atenția de la Pokrovsk.

Reuters nu a putut verifica rapoartele de pe câmpul de luptă ale niciuneia dintre părți din cauza restricțiilor din zona de război.

Sursa: Rador Radio România