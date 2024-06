Cu numerosul lui contingent elen, te-ai fi așteptat ca Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta condus de Ursula von der Leyen să priceapă conceptul de hybris [trufie nemăsurată, din greaca veche - n.trad].

Dar, după ce la dineul de luni pentru repartizarea demnităților în Uniune, PPE a încercat să impună un târg centrist convenabil sieși, respins complet de alți lideri, dat fiind că fusese pus la cale în absența lor, Partidul Popular European a căutat să supraliciteze cu argumentul că grupul său parlamentar s-a mărit - doar pentru a vedea cum îi ia fața rivalul de la dreapta radicală, comentează The Financial Times.

Context: Grupul Conservatori și Reformiști Europeni (ECR) al premierei italiene Giorgia Meloni a susținut că a crescut la 83 de membri, cifră cu care ar substitui în poziția a treia grupul liberal Renew controlat de președintele francez Emmanuel Macron, rupând astfel un triumvirat centrist care rezistase 30 de ani.

Meloni a fost cea mai indignată de mașinațiunile de luni, când șase lideri UE reprezentând PPE, Renew și grupul plasat pe locul doi, Socialiști și Democrați (S&D), și-au prezentat propunerile ca și cum ar fi fost un fapt împlinit. De aici și încântarea manifestată de ea (după ce și-a mărit grupul inclusiv prin primirea eurodeputaților AUR).

Totuși, cei nou veniți în ECR fac ca o coaliție formală de guvernare cu centriștii să fie extrem de improbabilă. Noi aliați ai lui Meloni sunt cei care reprezintă elementul ”radical” din sintagma ”dreapta radicală”. Președintele partidului românesc AUR are accesul interzis în Ucraina și Moldova din rațiuni de securitate, iar europarlamentarul bulgar Ivailo Valcev a militat contra ”propagandei homosexuale”, după cum o numește el.

Însă Meloni a cerut, invocând doar mărimea grupului ei, ”un rol de cel mai înalt nivel” la repartizarea demnităților în UE. Ea a afirmat cu aceeași ocazie că ”lucrează la organizarea unui front alternativ la stânga” și că dorește o ”schimbare importantă” în privința legislației.

Acestea s-ar putea dovedi a fi o piedică în calea PPE și a Ursulei von der Leyen, care are nevoie de susținerea Consiliului European, dar și de a unei majorități parlamentare, pentru a-și putea asigura încă un mandat de cinci ani la președinția Comisiei Europene. Și, chiar dacă acum coaliția ei are o mică majoritate care ar putea amortiza un șoc, nu se poate afirma că are funcția asigurată.

Cramponându-se de teorie, un demnitar PPE a respins argumentul că grupul ECR a crescut, calificându-l drept trivial și afirmând că nu schimbă cu nimic faptul că cele trei partide de centru dețin o majoritate de 55%.

”Nu vreau să fiu arogant sau prea agresiv”, a spus demnitarul. ”[Creșterea] ECR nu schimbă nimic.”

Dar aceasta ar putea fi o abordare înșelătoare. Dacă Meloni a fost indignată că nu i s-a oferit o funcție semnificativă la dezbaterea de luni, nu putem decât să ne imaginăm că sentimentul ei de nedreptate se va fi amplificat și mai mult în urma ultimelor evoluții - iar peste o săptămână va avea loc un Consiliu European.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA