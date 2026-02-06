Se poate suspecta că obiectivul final al lui Macron e să interzică X în Franța, crede Gavin Mortimer, un scriitor britanic emigrat în Franța, într-un articol publicat de „The Spectator” (Marea Britanie).

Anchetatori ai departamentului de criminalitate cibernetică al parchetului din Paris au descins marți la sediul rețelei X din capitala franceză pentru o percheziție, acțiune calificată de Elon Musk „atac politic”. Raidul s-a desfășurat în cadrul unei anchete care urmărește să stabilească dacă X, deținută de Musk din 2022, a încălcat legislația franceză. Mai exact, afirmă parchetul, se investighează complicitatea „la posesia sau distribuirea organizată de imagini de natură pornografică cu copii [...] imagini deepfake sexuale și la colectare ilegală de date de către un grup organizat”. X a negat orice neregulă.

Musk și fosta directoare executivă a X Linda Yaccarino au fost convocați la interogatoriu în aprilie. Yaccarino, care a plecat de la X în 2025, și-a exprimat o poziție similară cu a lui Musk, acuzând Franța că poartă o „vendetă politică împotriva americanilor”.

Dacă există într-adevăr o „vendetă” contra X, atunci ea a început în februarie 2025, când parlamentarul Eric Bothorel (din partidul de centru al lui Macron) a acuzat rețeaua că și-a manipulat proprii algoritmi „la mai multe scrutine privind [sic!] țări europene” - un alt lucru pe care X îl dezminte. Iar acest fapt, pretinde el, reprezintă un „pericol și o amenințare reale la adresa democrațiilor noastre”.

Cu o lună mai înainte Musk formulase o acuzație similară la adresa unui aliat al lui Macron, fostul comisar european Thierry Breton. În cursul unui interviu televizat din ianuarie 2025 Breton insinuase că UE își are ea căile ei de a modifica cursul unor alegeri, în caz că s-ar simți amenințată. „Am făcut-o în România și evident c-o vom face și în Germania, dacă va fi nevoie”, explicase Breton, referindu-se la anularea alegerilor din România în decembrie 2024. După acel interviu Musk l-a numit pe Breton „tiranul Europei”.

Din acel moment Macron și Parisul au fost disperați să-i bage lui Musk călușul în gură, tot așa cum sunt toți din aceeași tabără disperați să reducă la tăcere publicațiile care refuză să se conformeze liniei lor progresiste. Un post de televiziune popular dar insolent, C8, a fost închis în martie 2025, iar un altul, influentul canal de știri CNews, a ajuns în colimatorului statului sub acuzația că o susține prea mult pe Marine Le Pen.

CNews [ca și C8 - n.trad.] e deținut de magnatul conservator Vincent Bolloré, calul de bătaie al elitei pariziene. El a transformat CNews în cea mai vizionată televiziune de știri din Franța, iar postul lui de radio - Europe1 - beneficiază de asemenea de un public numeros, în contextul în care tot mai mulți francezi abandonează serviciile audiovizuale publice - care, după cum ele însele au recunoscut, diseminează dogmă progresistă.

Macron a vehiculat în noiembrie ideea „etichetării” site-urilor de știri și rețelelor sociale, astfel încât lumea să știe care sunt de încredere și care răspândesc știri false. Propunerea nu a fost primită tocmai bine, nici măcar de ziarele progresiste precum Le Monde. Cotidianul a scris că președintele „riscă să fie văzut ca fiind deopotrivă judecător și parte interesată”. Le Monde i-a mai amintit lui Macron și că, încă de la momentul învestirii lui în 2017, „a încercat să-i trieze pe jurnaliștii care relatează de la evenimentele lui”.

Ceva mai mult succes are Macron în privința determinării sale de a le interzice accesul pe rețelele sociale copiilor sub 15 ani, iar o lege stipulând acest lucru a trecut în ianuarie de parlament. Președintele a aplaudat legea, declarând că „emoțiile copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare ori de manipulat, nici de către platforme americane, nici de către algoritmi chinezești”.

Se poate suspecta că obiectivul final al lui Macron e să interzică X în Franța, după cum a și propus unul dintre miniștrii lui anul trecut. Acest lucru nu numai că i-ar reduce la tăcere pe „populiști”, dar l-ar și înfuria pe Donald Trump.

Puținele sunt țările UE în care ura față de Trump e mai profundă decât în Franța; un sondaj din ianuarie arată că 71% din francezi îl antipatizează. Atunci când președintele american îl ridiculizează pe Macron - și o face des -, el ridiculizează practic Franța. Lovește țara când aceasta se află deja la pământ, reamintindu-i fără milă cât de irelevantă e Republica.

Luna trecută la Davos Macron i-a opus o oarecare rezistență lui Trump pe tema Groenlandei, dând dovadă de mai multă tărie de caracter decât majoritatea liderilor UE. Prestația lui acolo a fost bine recepționată în Franța, unde s-a bucurat și de un salt al ratei aprobării. Aceasta va fi de altfel strategia lui Macron pentru restul președinției sale. Mare autoritate nu i-a mai rămas, nici pe plan intern și nici internațional, astfel că de ce să nu joace rolul progresistului de treabă care-i ține piept lui Trump, populistul cel rău. În definitiv, ce are de pierdut?

Peste 14 luni Macron va fi rămas fără slujbă. Va avea 49 de ani. Ce va face el cu timpul rămas? Analiștii francezi cred că Macron ochește poziția lui Ursula von der Leyen la președinția Comisiei Europene, post care va fi vacant în 2029. Până atunci la Casa Albă va fi un nou președinte - și nu va fi tot Trump, întrucât constituția americană exclude un al treilea mandat. Ce speră Macron e că acela va fi un democrat și că ei doi împreună vor repara toate daunele aduse relației transatlantice de Trump și a sa administrație MAGA.

Dar nu e decât un vis. Și dacă tot veni vorba, atunci când Macron a fost ales președinte în 2017 a declarat în discursul lui de victorie că visul său pentru Franța e să „ne restabilim sentimentul de optimism și să redescoperim spiritul cuceririi”. N-a prea fost să fie așa. Un sondaj de luna trecută a constatat că 77% din francezi sunt pesimiști în privința viitorului. Nu e o știre falsă - e realitatea.

