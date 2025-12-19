Începutul noului an este momentul ideal pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul joacă un rol cheie în această decizie. Astfel, este interesant de urmărit cât câștigă oamenii în diferite țări din Europa, scrie Economic.bg (Bulgaria).

Pentru mulți angajați, salariul este un factor decisiv în alegerea următorului pas în carieră. Pe lângă diferențele clare dintre sectoare, salariile variază semnificativ și între țările europene - atât în ​​termeni nominali, cât și atunci când se ia în considerare puterea de cumpărare. Conform celor mai recente date ale Eurostat din 2024, iată în ce măsură diferă salariile în Europa.

Salariul mediu în UE este de aproape 40.000 de euro

Salariul mediu anual al unui angajat în UE este de 39.808 euro. Cu toate acestea, diferențele dintre țări sunt uriașe – de la 15.387 de euro în Bulgaria la 82.969 de euro în Luxemburg, ceea ce este de 5,4 ori mai mult.

În afară de Luxemburg, salariul mediu depășește 50.000 de euro în alte cinci țări: Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania. La coada clasamentului, în afară de Bulgaria, salariul mediu anual este sub 20.000 de euro în Grecia și Ungaria. În multe țări, o mare parte din populație lucrează cu jumătate de normă. Eurostat ajustează datele pentru a arăta care ar fi salariul mediu dacă toți angajații ar lucra cu normă întreagă.

În general, salariile sunt mai mari în Europa de Vest și de Nord și mai mici în Europa de Est și de Sud-Est.

De ce există astfel de diferențe

Giulia De Lazzari, economist la Organizația Internațională a Muncii (OIM), a subliniat că structura economică și productivitatea națiunilor sunt un motiv major pentru diferențele dintre țări.

„O productivitate mai mare permite țărilor să mențină salarii mai mari”, a declarat ea pentru Euronews Business.

Lazari a subliniat că țările cu o pondere mai mare de sectoare cu valoare adăugată ridicată, cum ar fi finanțele, IT-ul și industria prelucrătoare de înaltă tehnologie, au salarii mai mari în comparație cu țările în care ocuparea forței de muncă este concentrată în domenii cu salarii mici - cum ar fi agricultura, textilele sau serviciile de bază.

Prezența și puterea sindicatelor, domeniul de aplicare al contractelor colective de muncă, precum și nivelul salariului minim legal au, de asemenea, un impact semnificativ”, a adăugat ea.

Dr. Agnieszka Piasna, cercetător senior la Institutul European al Sindicatelor (ETUI), a explicat că ratele scăzute de sindicalizare și șomajul mai ridicat sunt susceptibile în a submina puterea de piață a lucrătorilor.

„Acest lucru este adesea văzut ca o explicație pentru salariile mici din multe țări din Europa Centrală și de Est, care au unele dintre cele mai scăzute rate de sindicalizare din UE”, a declarat ea pentru Euronews Business.

Salarii în funcție de paritatea puterii de cumpărare

Diferența se reduce atunci când este măsurată în standardele puterii de cumpărare (PPC), ceea ce înseamnă că se iau în considerare diferențele de cost al vieții între state. O unitate PPC poate cumpăra teoretic aceeași cantitate de bunuri și servicii în fiecare țară. Măsurate în acest fel, salariile cu normă întreagă variază de la 21.644 în Grecia la 55.051 în Luxemburg. Raportul dintre cel mai mare și cel mai mic salariu scade la 2,5 ori.

În afară de Luxemburg, țările clasate pe primul loc sunt Belgia, Danemarca, Germania și Austria - toate peste 48.500 PPC. Cele cinci țări cu cele mai mici salarii sunt Grecia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria și Estonia - toate sub 28.000 PPC. Lazarri de la OIM a subliniat că și costul vieții și nivelurile prețurilor au un impact asupra salariilor și veniturilor. "Țările cu prețuri de consum mai mari tind să aibă salarii nominale mai mari"

Clasamentul unor țări se schimbă mult atunci când se compară valorile în euro cu PPC-urile. De exemplu, România urcă de pe locul 22 pe locul 13 și are performanțe mult mai bune în PPC-uri, în timp ce Estonia scade de pe locul 16 pe locul 22 atunci când se iau în considerare diferențele de preț.

Dacă creșterea medie din ultimii cinci ani va continua, se așteaptă ca salariul mediu în UE să ajungă la 41.600 de euro în termeni nominali în 2025 și la 43.400 de euro în 2026, deși ratele de creștere variază considerabil între țări.

Sursa: Rador Radio România