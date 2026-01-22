Cancelarul german a vorbit joi, la Davos, despre o nouă Europă, anunțând că a propus un summit extraordinar pe 12 februarie pentru a discuta noua direcție a UE.

"Trebuie să investim masiv în abilitatea de a ne apăra. Și facem asta", a declarat joi, în discursul susținut la Davos, cancelarul german Friedrich Merz.

"Trebuie să facem rapid economiile noastre competitive. Și facem acest lucru", a spus cancelarul german.

"Trebuie să fim mult mai uniți. Între noi, europenii, și alții cu aceleași valori. Și facem asta", a mai spus Merz, adăugând că o lume în care doar puterea contează, e una "periculoasă", mai întâi pentru statele mici, apoi pentru cele mijlocii, și, în cele din urmă, pentru cele mari.

În acest context, el a reamintit că țara sa a aruncat lumea "într-un abis negru", în secolul XX.

"Abilitatea noastră cea mai mare e să construim parteneriate și alianțe între egali, bazate pe încredere reciprocă și respect", a afirmat Merz, adăugând că, după 1945, SUA au fost cele care au inspirat Germania să adopte aceste idei.

SUA și aliații europeni sunt convinși că trebuie ca europenii să facă "mai mult" pentru a asigura securitatea în partea de nord a Alianței, dar europenii vor face acest lucru apărând suveranitatea și independența Danemarcei și a Groenlandei.

"Democrațiile nu au subordonați, au aliați, parteneri, prieteni de nădejde", a spus Merz, pledând pentru relații strânse între SUA și UE.

Merz a anunțat că Guvernul său are două obiective: Germania să-și recapete forța economică și Europa să redevină un jucător cheie în poltica globală, atât economic, cât și, în specială, în domeniul apărării.

El a subliniat că e nevoie de progrese rapide în patru zone:

- să continuăm să sprijinim Ucraina în lupta sa pentru o pace justă

- trebuie să devenim capabili să ne apărăm snguri

- să reducem dependențele care în prezent ne fac vulnerabili

- să ne asigurăm că economiile noastre își valorifică întregul potențial de inovare și creștere

Europa trebuie să fie unită, nu e loc de protecționism și izolare, a mai spus el.

"În ultimii ani, și Germania și Europa au irosit un potențial enorm de creștere prin amânarea reformelor și prin reducerea excesivă și inutilă a libertății antreprenoriale și a responsabilității personale. Urmează să schimbăm asta acum. Securitatea și predictibilitatea primează în fața reglementării excesive și căutării perfecțiunii", a spus Merz.

"Trebuie să reducem substanțial birocrația în Europa. Piața unică a fost creată pentru a fi cea mai competitivă zonă din lume, dar între timp am ajuns campionii mondiali ai suprareglementării. Acest lucru trebuie să înceteze", a mai adăugat cancelarul german.

Merz a propus un summit extraordinar pe 12 februarie în care să se discute toate aceste chestiuni, precizând că el și premiera italiană Giorgia Meloni au formulat câteva propuneri, printre care o frână de urgență pentru birocrație și modernizarea bugetului UE, punând competitivitatea în centrul atenției.

"Europa trebuie să devină mai rapidă și mai dinamică", în condițiile în care lumea din jur se schimbă într-un ritm fără precedent.

"O lume a marilor puteri e noua realitate. Europa a înțeles mesajul, Germania - la fel. Trebuie și vom face față acestor provocări. Guvernul neu își va face temele și va avea o agendă de reforme ambițioase care se va concentra pe securitate, competitivitate și unitate europeană", a susținut Merz.



El și-a încheiat discursul amintind de una dintre cele mai importante lecții ale iluminismului: "Soarta noastră e în mâinile noastre".

