Românii așteaptă adesea ca schimbările să vină de la alții și le reproșează destul de des politicienilor că e doar vina lor pentru tot ce nu merge în țară. Tinerii voluntari propun o altă abordare - efectul de domino.

Voluntariatul în facultate l-a dus pe tânărul Mihnea Chirilă la Group of the European Youth for Change (GEYC), unul dintre cele mai mari ONG-uri pentru tineri din România.

Până la GEYC a mai fost și un proiect Erasmus, în cadrul căruia tânărul a ajuns în Guadeloupe, un departament de peste mări al Franței. Chiar dacă este situat în afara continentului european, arhipelagul este teritoriu al UE.

"Am ajuns acolo după o selecție foarte strictă și am învățat ce înseamnă antreprenoriat social, care este diferența între un antreprenor social și un antreprenor normal. Am lucrat pe procesul de design thinking, o metodologie folosită în antreprenoriat pentru găsirea problemei pe care vrei s-o rezolvi", a povestit Mihnea Chirilă (20 de ani) pentru Euractiv.

Pasiunea pentru antreprenoriat l-a purtat apoi pe Mihnea prin mai multe țări europene, dar și prin Turcia, Georgia sau Armenia, participând la diferite proiecte pentru tineret.

Mai puțină politică, mai multă implicare

GEYC este un ONG complet apolitic, în care tinerii preferă să încerce să schimbe lucrurile.

”Ne concentrăm întotdeauna pe ce putem să facem și ce nu putem să facem ține de datoria noastră atunci când mergem la vot”.Din acest motiv inițiativa cetățenească europeană (ICE) li s-a potrivit mănușă.

”Ni se pare foarte interesant faptul că se pot face schimbări de legislație fără implicare politică, ține doar de cetățeni să se adune împreună pentru o inițiativă. Fie că-i place, fie că nu, Comisia Europeană e obligată să răspundă. Nu întotdeauna o inițiativă duce la schimbarea legislației dar, cumva schimbările pleacă de multe ori de la nivel mic și se pot face foarte multe schimbări la acest nivel”.

"O organizație sau două poate nu schimbă nimic. Dar în momentul în care avem un proiect sau un eveniment, și noi vorbim cu 20 de tineri și acei 20 de tineri vorbesc la rândul lor cu 2-3 oameni fiecare și acei doi-trei oameni mai vorbesc cu alți 2-3 oameni și tot așa se creează un efect de domino. Nu suntem nici noi binele suprem care reușește să combată tot deodată, dar e mult mai bine decât nimic. Și avem avem rezultate foarte bune în multe domenii", spune tânărul.

Ce este Inițiativa Cetățenească Europeană?

Între 8 și 10 septembrie a avut loc la Timișoara Festivalul PLAI, unde Mihnea a prezentat Inițiativa Cetățenească Europeană celor peste 500 de trecători de-a lungul celor 3 zile. Oamenii au putut să își lase gândurile despre problemele UE, care au fost afișate publicului, iar la sfârșitul festivalului trimise în format digital către Comisia Europeană.



Prin intermediul Inițiativei Cetățenești Europene, cetățenii din toate state membre UE se pot aduna împreună în jurul unui anume subiect ce ține de competența Comisiei Europene și pot produce în mod direct schimbări legislative.

E nevoie de cel puțin 7 cetățeni din cel puțin 7 țări UE pentru a începe un astfel de demers. Ei au la dispoziție o perioadă de timp pentru a se consulte cu reprezentanți ai Inițiativei în legătură cu un ajutor logistic, chestii strict tehnice și pentru a-și aleagă o dată de începere a strângerii semnăturilor.

Din acel moment, au 12 luni la dispoziție să strângă pragul de un milion de semnături, fiecare țară având un prag minim în funcție de numărul de locuitori.

Poate semna oricine orice cetățean european care are drept de vot la alegerile UE, deci nu doar cei care au peste 18 ani, deoarece sunt țări, precum Austria, în care se votează de la 16 ani.

După ce a fost atins pragul de un milion în decursul unui an, Comisia are la dispoziție două luni pentru a decide dacă înregistrează inițiativa propusă. Aceasta nu va fi înregistrată dacă nu sunt îndeplinite cerințele procedurale sau dacă nu se încadrează în domeniile în care Comisia are competența de a depune o propunere de act juridic în scopul punerii în aplicare a tratatelor.

Totodată, înregistrarea poate fi refuzată, dacă inițiativa este vădit neserioasă, abuzivă sau contravine valorilor UE, prevăzute la articolul 2 din TUE.

Decizia Comisiei poate fi atacată prin recurs judiciar sau extrajudiciar.Inițiativele înregistrate sunt publicate pe site-ul Comisiei.

Din 2012, au fost peste 100 de inițiative înregistrate și nouă dintre ele au primit răspuns.Câteva nu au produs schimbări legislative din diverse motive și câteva care chiar au produs astfel de schimbări, precum "Save The Bees", "Right2Water", "End The Cage Age".

În prezent se strâng semnături pentru diverse inițiative, printre care "Conectarea tuturor capitalelor europene și a europenilor printr-o rețea feroviară de mare viteză", "Apel pentru un mediu fără tutun" sau End The Horse Slaughter Age ("Să punem capăt erei sacrificării cailor!")

"Până la urmă e o formă de implicare civică. Rolul nostru este să susținem astfel de inițiative și pe tinerii care vin cu fel și fel de propuneri", explică Mihnea.





Ce au europenii în comun?

"Foarte multe" - "În fiecare proiect primele zile sunt despre a ne cunoaște și despre a înțelege contextul fiecărei țări vizavi de tema proiectului. Fiecare țară vine cu propriile probleme și propriile sisteme, și aflăm, de cele mai multe ori, că situația este asemănătoare în multe locuri. În zona de antreprenoriat, avem inițiative asemănătoare în mai multe țări, avem probleme asemănătoare pe teme de incluziune socială, la fel pe teme de sustenabilitate sau de mediu. Cred că asta ne ajută foarte mult atunci când lucrăm între noi, pentru că avem cumva o viziune comună".

"Am din ce în ce mai mulți prieteni care încep să fie vocali pe teme sociale de interes pentru ei și, de asemenea, văd din ce în ce mai multe inițiative și proiecte dedicate informării tinerilor, mă refer la platforme de știri online create pe înțelesul tinerilor. Văd din ce în ce mai multe oportunități de implicare pentru tineri și sunt de părere că nouă ne place să încercăm mereu ceva și atunci suntem dispuși să aruncăm un ochi pe tot felul de moduri de implicare la care poate acum 10 ani nu ne-am fi gândit", spune Mihnea.

Care sunt temele de interes pentru tineri?

Mediul, egalitatea - egalitate de gen, egalitate între diverse etnii, discriminarea, plus războaiele din Ucraina și, de curând, din Israel.

tinerii sunt foarte activi, și partajează informații pentru că până la urmă despre asta e vorba ca lumea să fie cât mai informată. dincolo de opiniile pe care le are fiecare, când ești informat, știi și poți să-ți alegi mai ușor punctul de vedere.

Cum vor tinerii să schimbe lucrurile?

”Pe lângă schimbările la nivel guvernamental, care sunt poate cele mai de impact, până la urmă poluarea și schimbările mediului aparțin foarte puțin de fiecare dintre noi. Eu nu schimb nimic, prietenii mei singuri nu schimbă nimic, dar când un oraș întreg își schimbă comportamentul, atunci schimbările se văd imediat”, spune Mihnea.

De la vorbe la fapte

Unul dintre proiectele la care a participat Mihnea Chirilă e Eco-Echo, derulat în școli.

”Am ajuns la peste 1.500 de elevi în București și împrejurimi, vorbind despre mediu, pe înțelesul lor. I-am învățat câte ceva despre tipurile de plastic, ce se reciclează, cum se reciclează, ce înseamnă risipă de mâncare, risipă de apă. Tinerii au fost foarte deschiși și pe lângă asta deja destul de informații. Am mers inclusiv la o școală din mediul rural cu copii de 10- 11 ani. Am avut surpriza să fie cei mai activi. Ne-au povestit cum refolosesc ei materialele în curte sau cum gestionează risipa de mâncare. Nu ne așteptam ca ei să asimileze din prima toate informațiile. Dar am plantat o rădăcină, care va rămâne și cu cât mai mult li se spune, cu atât vor fi mai conștienți”.

"Eco-Echo, un proiect gândit și derulat în cadrul GEYC, la care au participat 7

voluntari: 2 români și 5 străini, a primit recent premiul european SALTO

Awards 2023 pentru lupta împotriva schimbărilor climatice".

În prezent, Eco-Echo continuă în Maroc, unde o echipă de voluntari români și străini vor sta timp de o lună.

”Implicarea activă ține de fiecare dintre noi; oportunitățile trebuie căutate, iar, dacă nu există, trebuie create”, e mesajul lui Mihnea pentru generația sa. Și - de ce nu? - și pentru generațiile mai mature, care au uitat în văltoarea deziluziilor să mai lupte pentru societatea pe care și-o doresc.