Delegația USR PLUS în PE se opune numirii Rovanei Plumb în funcția de comisar european, deoarece aceasta nu respectă criteriile de integritate considerate esențiale de Alianța USR PLUS pentru postul de comisar.

Totodată, Delegația USR PLUS precizează că aceasta nu are un parcurs profesional care ”să o recomande” pentru o asemenea poziție.

”Guvernul României, condus de Viorica Dăncilă, a ignorat mesajele politice clare transmise de partenerii europeni printre care și grupul Renew Europe (a treia forță politică în PE), iar candidatura Rovanei Plumb riscă să fie respinsă la votul din comisiile Parlamentului european. Abia acest lucru va fi dăunător României, nu criticile întemeiate prin care s-au exprimat îngrijorări cu privire la integritatea și competența candidatei propuse de Guvernul României”, potrivit unui comunicat al Delegației USR PLUS, care atenționează Guvernul PSD că, ”prin insistența de a o susține pe Rovana Plumb, își bate joc de această demnitate publică europeană și, dacă nu o retrage rapid pe Plumb, se va face de râs și va fi forțat să vină cu o altă nominalizare după respingerea ei în Parlament”.

USR PLUS mai precizează că Rovana Plumb a avut în ultimii ani declarații împotriva valorilor Uniunii Europene și antijustiție și l-a sprijinit constant pe Liviu Dragnea, condamnat pentru corupție, din funcțiile publice pe care le-au ocupat.

”Rovana Plumb a fost cercetată în dosarul prin care insula Belina și brațul Pavel au fost transferate de la Apele Române la Consiliul județean Teleorman, iar apoi concesionate către Tel Drum. Parlamentul s-a opus în toamna lui 2017, când ancheta era abia la început, ridicării imunității pentru începerea urmăririi penale a Rovanei Plumb, acuzată de săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, din poziția de ministru al Mediului”, reamintește Delegația USR PLUS în PE.

Eurodeputații USR PLUS au criticat propunerea ca Rovana Plumb să fie propunerea României pentru postul de comisar încă de la început.

Pe 2 septembrie, liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat că există o mare posibilitate ca Rovana Plumb să fie respinsă în PE: "Am înţeles că doamna Dăncilă insistă în continuare cu doamna Rovana Plumb, în ciuda faptului că are semnale clare, şi din informaţiile mele, are semnale nu doar din Parlamentul European, dar şi din partea Comisiei Europene, că există un risc major ca doamna Rovana să nu treacă de audierile din Parlamentul European. Pentru că una e să fi fost aleasă europarlamentar şi să ai o poziţie în grupul politic din care să faci parte, şi alta e să îţi asumi în numele Uniunii Europene un portofoliu şi să ai competenţele, dar mai ales să nu ai nicio pată şi nici o urmă de îndoială asupra integrităţii tale. Şi ştim că doamna Rovana Plumb a avut un dosar pentru care nu a început urmărirea penală".