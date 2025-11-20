Eurodeputați cer trimiterea acordului UE–Mercosur la Curtea de Justiție și acuză conducerea Parlamentului European de ingerință politică după ce solicitarea lor a fost declarată inadmisibilă, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

Această „interferență” urmărește să faciliteze adoptarea acestui acord controversat, au denunțat zece deputați europeni din PPE, S&D, Renew, Verzi/ALE și Stânga, vorbind în numele celor 145 de semnatari ai unei rezoluții propuse privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Potrivit acestor aleși, administrația își justifică decizia pe motiv că Consiliul (statele membre) nu a solicitat încă aprobarea Parlamentului pentru text. Însă „nu a fost invocat niciun temei juridic pentru a justifica o astfel de decizie și pe bună dreptate: nu există nicio bază juridică pentru aceasta”, denunță Saskia Bricmont (Ecolo, Verzii/ALE).

„A-i împiedica pe membrii Parlamentului European, care reprezintă cetățenii Uniunii noastre, să solicite avizul Curții Europene de Justiție cu privire la compatibilitatea acordului Mercosur cu tratatele este destul de surprinzător, ca să nu spunem scandalos”, protestează Benoît Cassart (MR, Renew).

Potrivit celor 145 de semnatari, această decizie, dacă va fi confirmată, ar supune Parlamentul European calendarului Consiliului și l-ar plasa „la mila acestuia”.

Conferința președinților Parlamentului European urma să se întrunească miercuri, la ora 16:00, cu președintele Consiliului European, António Costa. „Facem apel la Conferință să examineze cu atenție consecințele acestei decizii asupra credibilității Parlamentului European și a capacității sale de a-și exercita prerogativele în viitor”, îndeamnă grupul informal de deputați europeni.

Comisia Europeană și-a dat termen până pe 20 decembrie pentru a obține undă verde din partea statelor europene cu privire la acord. Franța, impulsionată de sectorul său agricol, conduce opoziția. Belgia este divizată între o clasă politică francofonă care se opune în unanimitate proiectului, cel puțin dacă textul rămâne așa cum este, și Flandra, condusă de N-VA, care susține acordul.

Ambasadorii celor 27 de state membre ale UE au aprobat în această dimineață o cerere din partea Franței de a consolida clauzele de salvgardare pentru cele mai sensibile produse agricole, cu posibilitatea de intervenție în caz de instabilitate a pieței. Cu toate acestea, propunerea rămâne inacceptabilă pentru Paris în forma sa actuală, a reiterat un purtător de cuvânt al guvernului francez.

