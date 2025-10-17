Umbra serviciului militar planează din nou asupra Germaniei, unde guvernul de coaliție se confruntă cu conflicte pe tema reactivării serviciului militar, serviciul militar obligatoriu fiind principalul punct de blocaj în consolidarea forțelor armate.

Potrivit „La Razon” (Spania), Germania și-a stabilit un obiectiv extrem de important: extinderea forțelor sale armate de la 182.000 de soldați în prezent la 260.000 până în 2035. Acest plan ambițios de consolidare a armatei sale se află în centrul unei dezbateri politice aprinse care amenință să fractureze guvernul de coaliție, punându-i pe conservatori și social-democrați unii împotriva altora cu privire la calea de urmat pentru extinderea semnificativă a armatei țării.

De fapt, discuția despre recrutare nu a apărut de nicăieri. Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011, dar nu l-a eliminat niciodată complet din cadrul său constituțional. Această particularitate juridică deschide acum ușa reactivării sale, acordând guvernului puterea de a-l reintroduce, dacă îl consideră necesar pentru apărarea națională.

Totuși, această posibilitate legală nu se traduce într-un consens politic, chiar dimpotrivă. Problema a provocat o schismă profundă în cadrul puterii executive, existând două opinii complet opuse cu privire la faptul dacă viitorul armatei ar trebui să se bazeze pe recrutarea voluntară sau obligatorie. Deocamdată, singurul pas ferm convenit care va fi implementat începând cu 2026 este trimiterea unui chestionar tuturor tinerilor la împlinirea vârstei majoratului: obligatoriu pentru bărbați și voluntar pentru femei. Această dezbatere privind modul de atragere a tinerilor nu este specifică Germaniei; de fapt, alte armate, precum cea a Statelor Unite, explorează noi strategii de recrutare care includ utilizarea influencerilor pentru a se conecta cu generațiile mai tinere.

Pe de o parte, aripa conservatoare a coaliției a lansat ideea implementării unui sistem de recrutare prin loterie, inspirat de modelul danez. Această măsură ar urma să fie activată doar dacă numărul de recruți voluntari nu ar fi suficient pentru a îndeplini obiectivele stabilite, asigurând astfel un flux constant de noi recruți.

Pe de altă parte, ministrul Apărării, Boris Pistorius, social-democrat, conduce opoziția față de orice formulă care nu se bazează pe libera alegere. Propunerea sa, care reprezintă sentimentul partidului său, este o respingere completă a serviciului militar obligatoriu. În schimb, el pledează pentru un serviciu voluntar care ar începe cu șase luni de instruire militară inițială, după care participanții ar decide dacă doresc să își continue cariera în forțele armate sau să se întoarcă la viața civilă.

Sursa: Rador Radio România