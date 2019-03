Comuna cu 5.500 locuitori din Câmpia Romanaților, Dolj, deschide seria evenimentelor în care europarlamentarii Marian-Jean Marinescu, Victor Boștinaru, Siegfried Mureșan, Daniel Buda, Andi Cristea merg la sate în seria de cinci dezbateri „eduVOTE”.

Amărăștii de Jos este compusă din satul cu același nume, plus Ocolna și Prapor, are 5.500 de locuitori și se zice că își trage numele de la boierul Amărăscu, pe domeniul căruia s-a întemeiat satul. O comunitate care a avut deschisă prima școală încă de la 7 noiembrie 1838, când dascălul Dincă Târnoveanu se ocupa de educția celor 18 băieți elevi.

Educația și tinerii reprezintă o valoare pentru orice comunitate. La fel, implicarea în viața cetății.

Pentru prima oară în zonă, Parlamentul European își trimite un reprezentant, alături de experți în domenii cheie pentru tematica europeană, reprezentanți ai administrației publice locale și ai comunității, să fie în legătură mai strânsă cu locuitorii comunei Amărăștii de Sus, într-o dezbatere despre cum poate Europa și cum pot reprezentanții cetățenilor, trimiși în Parlament, să rezolve problemele cetății.

Dezbaterea va lua în discuție oportunități de valorificare a potențialului local, prin instrumente și oportunități existente la nivel european. Reprezentanții Parlamentului European sunt aleși de cetățeni în mod direct și liber, astfel încât este necesar ca aceștia să înțeleagă importanța participării la vot, o opțiune liber exprimată.

Participanții vor putea afla și dezbate aspecte legate de rolul și atribuțiile pe care le are Parlamentul European în Uniunea Europeană și, specific, în dezvoltarea rurală, informații despre procesul electoral european și alegerile europene din 26 mai 2019, despre valorificarea resurselor locale (produse locale, revitalizarea zonei, posibilitatea creării de locuri de muncă), oportunități pentru dezvoltarea personală și preocupările tinerilor din zonă.

Participă în calitate de invitați, alături de reprezentanții administrației publice locale și ai comunității:

dl Marian-Jean Marinescu , membru al Parlamentului European. Primul mandat l-a câștigat în 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, dar acumulase deja experiență din 2006, când a fost, pentru un an, observator din partea României în Parlamentul European. Este un foarte activ și influent membru al Comisiei pentru transport și turism (TRAN), al Comisiei pentru control bugetar (CONT) și al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). Activitatea de raportor i-a conferit un rol cheie în cadrul delegației României și a Parlamentului European.

Prof. univ. dr. Cristi Marcel Spulbăr , Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Doctor în economie, expert învățământ profesional bancar, programe ID și e-learning, profesorul Cristi Marcel Spulber predă disciplinele Management bancar, Economie monetară şi bancară, Instrumente financiare derivate, Creditarea întreprinderii, Intermedierea financiar-bancară, Sisteme bancare comparate, Evaluarea instrumentelor financiare la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Profesorul Spulbăr desfășoară activități de cercetare si elaborare de cursuri și manuale universitare, participă la proiecte de cercetare pe bază de grant/contract obținute prin competiție națională şi internațională, în calitate de director de proiect sau membru al echipei de cercetare. Este coordonator de lucrări de licenţă/disertaţie, coordonator al cercului științific Banking and Financial Markets, participă în comisii pentru susținerea tezelor de doctorat și în comisii pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior.

Invitații vor fi în dialog cu reprezentanții autorităților locale, Primăria comunei, reprezentată de dl primar Marian Firănescu, reprezentanți ai mediului de afaceri din zonă, ai grupurilor locale de acțiune - dl Narcis Niță, antreprenor BIZ Solutions, dl Dumitru Măceșanu, reprezentant GAL Jiu Romanați, ai finanțatorilor din regiune, ai beneficiarilor de finanțări - dl Hagi Stoica și dl Costel Stoica din Ocolna. Participanții așteptați - tineri, părinți, membrii comunității locale -sunt invitați să își spună păsul, să vorbească despre proiectele lor, preocupările lor, așteptările lor. Vor fi prezentate modele de succes și oportunități.

de vineri, 22 martie,

Căminul Cultural,

Amărăștii de Jos, județul Dolj.

Evenimentul deschide seria celor cinci dezbateri din mediul rural organizate în mediul rural de Asociația Digital Bridge (EURACTIV.ro), cu participarea domnilor europarlamentari Victor Boștinaru, Siegfried Mureșan, Daniel Buda, Andi Cristea, în cadrul proiectului eduVOTE in your village - schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities, derulat cu sprijinul financiar al Parlamentului European.

Detalii: Comunitatea rurală locală în dialog cu Parlamentul European.