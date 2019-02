Vrei să stai de vorbă cu membrii Parlamentului European, cu experți în afaceri europene, cu tineri ca tine, vrei să ajuți Europa să înțeleagă mai bine comunitatea ta, cu specificul, nevoile ei?

Venim la tine în școală, la tine în comunitate.



Organizăm cinci dezbateri "edu@Vote in your village" în cinci localități din mediul rural; vom încerca să ajungem la voi pe cât posibil și în sud, și în nord, și în centru, în est și vest. Trimite-ne o scrisoare de intenție și convinge-ne să venim la tine în comunitate.



Dezbaterile vor fi transmise LIVE VIDEO pe internet și vor fi moderate de cunoscuta realizatoare TV Dana Deac.



Trimite până în 28 februarie 2019 o scrisoare de intenție la email comunicare[at]euractiv[.]ro prin care să ne spui:

- ce teme preocupă comunitatea ta și ce temă concretă ai vrea să aduci în atenția Parlamentului European la dezbatere

- cum se implică tinerii în rezolvarea problemelor comunității, cât de mult îi preocupă soarta cetății

- de ce este importantă dezbaterea despre Europa în comunitatea ta

- cine crezi că va participa, din comunitatea ta, la o astfel de dezbatere – categorii reprezentative

- cum poți să te implici tu – organizația pe care o reprezinți - pentru a da un și mai mare impact dezbaterii organizate

- ce instituții locale / membri reprezentativi ai comunității poți să încerci să implici

- exemple de astfel de inițiative pe care comunitatea le-a avut/le are în mod curent.



Important: apelul este deschis pentru organizarea dezbaterilor în mediul rural, în cadrul proiectului „eduVOTE in your village - schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities”, derulat de Digital Bridge Assocation (www.euractiv.ro), cu sprijinul Parlamentului European.

Vor avea prioritate școlile și liceele din comunități rurale; un plus va consta în a reuși să mobilizăm la dezbatere atât comunitatea din zonă, cât și din localitățile vecine; școlile gimnaziale vor fi acceptate dacă pot argumenta că reprezintă un nod central în comunitatea în care tinerii pot avea un cuvânt de spus.

Programul țintește în special tinerii, elevi sau părinții acestora, persoane din comunitate (16 - 40 de ani) și, în sensul extins al publicului larg, alte categorii de vârstă.

Termen-limită pentru trimiterea scrisorilor de intenție: 28 februarie 2019, ora 23:59.