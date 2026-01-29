Eurodeputatul USR/Renew Dan Barna explică modul în care a fost pregătită audierea privind justiția din România de joi dimineața în Grupul de Monitorizare a Democrației, Statului de Drept și Drepturilor Fundamentale (DRFMG) din comisia LIBE.

Audierea a avut loc cu ușile închise și a fost generată de reacția puternică a societății românești după publicarea documentarului Recorder „Justiție Capturată”.

A fost invitat un reprezentant al Comisiei Europene, unul al GRECO, iar din partea societății civile a fost invitată una dintre autoarele documentarului Recorder, Andreea Pocotilă.

"Mai departe însă, din păcate, lucrurile au luat-o razna destul de mult. Grupul ECR, din care face parte AUR, a propus să fie invitat Florentin Țuca, avocatul cu poziționări suveraniste, promovat cu elan de o parte a presei românești. Țuca a refuzat. Grupul S&D, din care face parte PSD, a propus două nume: Dana Gîrbovan, președintă UNJR, și Andreea Ciucă, președintă AMR. Ambele organizații sunt cunoscute public drept susținătoare ale sistemului de putere din jurul doamnei Savonea. Cele două au acceptat intervenția", a povestit Dan Barna într-o postare pe Facebook.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a acceptat inițial prezența în persoană, dar a anulat ulterior deplasarea și a participat online.

La cererea grupului S&D, "a se citi PSD", grupul de monitorizare a acceptat să lărgească spectrul instituțional pentru a asigura „diversitate”, astfel că s-a ajuns la invitarea Liei Savonea (ICCJ) și a lui Claudiu Drăgușin (CSM) - ambele instituții acuzate în documentarul Recorder. Drăgușin a fost singurul participant în persoană din partea României.

Potrivit lui Dan Barna, Grupul PPE, din care face PNL, a avut două propuneri: fosta comisară Vera Jourova și fostul europarlamentar Vlad Nistor, dar ambele propuneri au fost considerate "irelevante" pentru discuție și PPE nu a mai revenit cu nicio propunere.

Apoi, la insistențele staffului, a ales să susțină una din propunerile S&D, care erau deja pe masă, nicidecum nu i-a fost propus UNJR din partea Renew, cum susține Rareș Bogdan.

În cele din urmă a fost invitat și Dragoș Călin, președintele Forumului Judecatorilor din România (FJR) - o organizație cunoscută pentru atitudinea sa reformistă și deschisa față de problemele actuale din sistemul juridic.

"În partea rezervată autorităților, PSD s-a asigurat că ministrul Marinescu are oameni la susținere. Formal, Savonea și Drăgușin sunt reprezentanți ai instituțiilor, așa este, dar sunt fix aceia care au adus Justiția unde e azi. Iar PNL, din păcate, a jucat la offside, mimând niște propuneri ca să ajungă tot la blat cu PSD ca prea adesea în ultimii ani", mai spune Barna.

Serviciul de presă al instituției europene a spus pentru HotNews, după încheierea discuției din grupului de lucru, că întâlnirea a fost „un schimb de opinii planificat, care a luat în considerare preocupări pe termen lung, tendințe în desfășurare și cele mai recente evoluții, pe baza informațiilor furnizate de reprezentanți guvernamentali, experți și alți actori relevanți”.