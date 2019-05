EURACTIV România în parteneriat cu Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” Bradu, Argeș, organizează marți, de la ora 12:00, dezbaterea cu tema ”Învățământul profesional în sistem dual”.







Aceasta este a patra întâlnire din seria "eduVOTE in your village” - schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului de subvenții al Parlamentului European în domeniul comunicării.

Evenimentul va avea loc marți, începând ora 12:00, la Colegiul Ecologic ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din localitatea Bradu, județul Argeș

"România nu are o opțiune mai bună decât UE. Pentru voi, tinerii, și pentru viitorul vostru, trebuie să rămânem membri ai acestei comunități bazate pe valori. Amenințările care vin din Rusia, războiul din Ucraina, situația imprevizibilă și instabilă din bazinul Mării Negre ne arată că România trebuie să rămână un partener solid al UE și NATO. De aceea, mesajul meu către voi este: faceți din UE proiectul vostru! Dați-i vigoare, redați-i strălucirea, schimbați-l în bine. Fiți voi schimbarea pe care o doriți în UE!”, sunt cuvintele lui Marian-Jean Marinescu, membru al Parlamentului European.

Dezbaterea include trei direcții principale de discuție:- implicarea europarlamentarilor români în dezvoltarea rurală: cunoașterea și soluționarea priorităților comunităților rurale locale; perspectiva europeană privind învățământul dual.- preocupările tinerilor: oportunități pentru dezvoltarea personală; alegerea unei cariere de succes după absolvirea învățământului dual; așteptările unui tânăr care va vota pentru prima oară la europarlamentarele din 26 mai 2019.- importanța participării la vot din perspectiva profesorilor, părinților, reprezentanților mediului de afaceri și reprezentanților administrației locale.Au confirmat participarea: Marian-Jean Marinescu - membru al Parlamentului European; prof. univ. dr. Alexandru Ionescu; Adrian Bughiu - subprefect, județul Argeș; Dănuț Trandafir Stroe - primar; prof. Dumitru Tudosoiu - inspector școlar general; Codruța Drăgan - psiholog, specialist în psihologie educațională; Cornel Bertea-Hanganu - președinte „Școala fără șomeri”; George Rotaru șiEmil Oprescu - reprezentanți ai Asociației Româno-Japoneze de Educație și Știință; Cristina Gheorghe - reprezentantul Secției Comerciale a Ambasadei Austriei la București; conf. univ. dr. Cristiana Sima - Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”.

De asemenea, au fost invitați să ia parte la dezbatere reprezentanți ai grupurilor de acțiune locală, ai ONG-urilor locale cu proiecte/programe în zonă, tineri, părinți, antreprenori, beneficiari de finanțări, comunitatea locală/regională.

Evenimentul va fi transmis LIVE VIDEO pe www.euractiv.ro și va fi moderat de Dana Deac, jurnalist TVR1.

Agenda dezbaterii:

12:00 – 12:30 Panel 1: Parlamentul european și dezvoltarea rurală

Cum se implică europarlamentarii în cunoașterea și rezolvarea priorităților comunităților rurale locale. Perspectiva europeană privind învățământul dual.

12:30 – 13:30 Panel 2: Tinerii vorbesc despre preocupările lor

Oportunități pentru dezvoltarea personală, alegerea unei cariere de succes după absolvirea învățământului dual. Așteptările și aspirațiile unui tânăr care va vota pentru prima oară la europarlamentarele din 26 mai 2019.

13:30 – 14:30 Dezbatere: De ce votăm la alegerile europarlamentare 2019? Eu cu ce mă aleg după ce votez?

- profesorii expun viziunea lor pentru contribuția la o educație conectată cu prioritățile zonale și cerințele economiei bazate pe cunoaștere

- părinții descriu situația lor, integrarea pe piața muncii, planurile de viitor pentru familia lor, comunitatea lor

- reprezentanții mediului de afaceri, partenerii Colegiului descriu oportunitățile locale și modul în care se implică pentru dezvoltarea învățământului dual.

Biografii:

Marian-Jean MARINESCU este deputat PNL în Parlamentul European și vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat - PPE). Primul mandat l-a câștigat în 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, dar acumulase deja experiență din 2006, când a fost, pentru un an, observator din partea României în Parlamentul European.

Este un foarte activ și influent membru al Comisiei pentru transport și turism (TRAN), al Comisiei pentru control bugetar (CONT) și al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). În plus, impresionanta sa activitate de raportor i-a conferit un rol esențial în cadrul delegației României și a Parlamentului European.

Având un interes special pentru cercetarea în aviație, Marinescu a fost raportorul pentru revizuirea Regulamentului aviației și pentru înființarea Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA). De asemenea, europarlamentarul este raportorul Parlamentului în dosarul Facilitatea "Conectarea Europei” (CEF) - noua politică europeană de transport.

Marinescu este autorul celor mai multe proiecte pilot, între care: Noua arhitectură a spațiului aerian european, Calitatea serviciilor în turism, Gestionarea traficului spațial. Cu 15 rapoarte în calitate de raportor principal, 20 ca raportor alternativ („din umbră”) și cinci ca raportor pentru aviz, Marian-Jean Marinescu se plasează pe primul loc în clasamentul privind activitatea europarlamentarilor români în legislatura 2014-2019. Printre realizările sale se pot menționa creşterea bugetului pentru transport cu peste 6 miliarde de euro și includerea tronsoanelor de cale ferată Timișoara-Moravița, Craiova-Calafat, București-Giurgiu și a drumului Focșani-Albița între prioritățile europene.

Înainte de a intra în Parlamentul European a fost membru al Parlamentului României, Camera Deputaților (2004-2007).

Prof. Univ. Dr. Alexandru IONESCU, remarcabil biolog român contemporan, specialist recunoscut pe plan internațional în algologie și fiziologia plantelor, ecologie și protecția mediului, cercetător științific principal, profesor universitar, doctor în biologie.

După absolvirea Facultății de Biologie a Universității București, a cărei licență a obținut-o ca premiant în 1961, a fost, pe rând: profesor în învățământul mediu, cercetător științific principal la Institutul de Biologie al Academiei Române din București și la I.C.C.P.T. Fundulea.

În 1990 revine ca șef de laborator la Institutul de Biologie și este profesor universitar la Universitatea Ecologică din București între 1990-2002, fiind unul dintre fondatorii acestei instituții. În anul școlar 1994-1995, a fost profesor invitat la Universitatea din Rennes (Franța) și la Universitatea de Științe Agronomice din Gembloux (Belgia), unde a susținut cursuri și prelegeri de fiziologia plantelor și ecologie.

Este primul doctor în biologie din promoția sa, titlu academic acordat de Facultatea de Biologie a Universității din București în anul 1967, pentru teza: „Fiziologia porumbului dublu irigat”, având ca referenți pe academicienii N. Sălăgeanu și Emil Pop.

Singur, sau în colaborare, prof. dr. Alexandru Ionescu este autorul a peste 60 de volume publicate, dintre care amintim: „Efectele biologice ale poluării mediului” (1973), „Tratat de algologie” (vol. I-IV; 1976, 1977, 1979, 1981), „Probleme ale agriculturii contemporane” (1977, publicat și la Budapesta în limba maghiară în 1980), „Algele – Proteinele viitorului” (1980), „Agricultura ecologică” (1982), „Fenomene de poluare în agricultură și măsuri antipoluante” (publicat și la Varșovia în limba poloneză).

În 1994 publică la Chișinău, împreună cu Ministrul Mediului din Republica Moldova, volumul „Un glob fragil de lut” și ține aici o serie de prezentări ale acestei cărți, împreună cu academicieni autohtoni.

Seria publicațiilor continuă cu: „Protecția mediului. Ecologie și societate” (2000), „Trăim printre ticăloși” (2009), „În ținutul îngerilor de culoare” (2012), „Frânturi de adevăr ” (2013). A publicat, de asemenea, cursuri universitare, sute de articole, recenzii, referate și studii în reviste de specialitate autohtone și din alte 14 țări.

Devine membru al Academiei de Științe din Illinois - USA (1980), al Academiei de Științe din New York (1990) și al Academiei Naționale de Științe Ecologice din Republica Moldova (2003) și este ales în colegiile de redacție ale revistelor Academiei „Revue Roumaine de Biologie” și „Studii și Cercetări de biologie”.

Pentru contribuții aduse în volumele „Efectele biologice ale poluării mediului”(1975) și „Tratat de algologie” (1981) este laureat al Premiului „Emanoil C. Teodorescu” al Academiei Române, în două rânduri.

Datorită dinamismului și erudiției sale devine unul dintre animatorii vieții științifice românești, organizând un șir de simpozioane pe teme de ecologie și protecția mediului. Înființează, împreună cu profesorii Dolphi Drimer și Niculae Barabaș (Bacău), Organizația Neguvernamentala „Ecomondia”, dedicată educației și protecției mediului.

Editează revista ECOMONDIA pe o perioadă de mai bine de 10 ani. Ține sute de conferințe în școli și înființează zeci de cercuri de cercetare ale elevilor. Contribuie la înființarea primului liceu particular acreditat din județul Argeș (2007), azi Colegiul Ecologic „Prof. Univ. dr. Alexandru Ionescu” - care pregătește elevi pe nivel liceal și postliceal.Are colaborări cu profesori europeni de la Sorbona până la Chișinău, ține conferințe, inclusiv în Parlamentul Belgian de la Bruxelles.

Conf. Univ. Dr. Cristiana SIMA, cadru didactic universitar, doctor în economie.

Președinte al Consiliului de Administrație al Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, Cristiana Sima a absolvit Facultatea de Economia Producției Agricole și Alimentare din cadrul Academiei de Studii Economice București, a urmat studii postuniversitare de Ecotehnie în cadrul catedrei Unesco-Cousteau de Ecotehnie Bucureşti, a obținut o bursă de studiu, Programul TEMPUS, la Vrije Universiteit Brussel (Universitatea Liberă Bruxelles), Departamentul de Ecotehnie/Ecologie umană.

Obține titlul științific de Doctor în Economie în anul 2001 la Academia de Studii Economice București.

Cariera didactică a început-o ca preparator și, ulterior, asistent doctorand la Academia de Studii Economice, Facultatea de Economia Producției Agricole şi Alimentare.

Din 1997 continuă activitatea în mediul academic ca lector la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești, unde în prezent este Conferențiar Universitar Doctor și predă cursuri și seminarii în domeniile Ecologie şi legislația mediului, Managementul şi economia mediului, Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, Managementul conflictelor și dialog social, Ecoturism și turism rural, Marketing agroalimentar, Ecologie.

Cristiana Sima conduce și coordonează lucrări de licență/disertație și Cercul științific Ecologie și protecția mediului.

În calitate de autor și coautor a publicat 13 manuale universitare și lucrări de specialitate, peste 30 de articole și comunicări științifice la conferințe naționale și internaționale.

Cristiana Sima este fondatorul mai multor ONG-uri și unități de învățământ particular preuniversitar, un antreprenor în educație, deschizător de domenii noi, precum învățământul profesional dual. Totodată, doamna Sima este Președintele Consiliului de Administrație al Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” și Președintele Consiliul de Administrație Grădinița „CAMI” din București.