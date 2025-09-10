Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut miercuri în plenul PE de la Strasbourg Discursul anual privind Starea Uniunii. "Europa își va apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu", a spus ea.

"Europa se află într-o luptă. O luptă pentru un continent întreg și în pace. Pentru o Europă liberă și independentă. O luptă pentru valorile și democrațiile noastre. O luptă pentru libertatea noastră și pentru capacitatea noastră de a ne croi propria soartă. Să fie clar – este o luptă pentru viitorul nostru", a spus Ursula von der Leyen, amintind că UE e o uniune a păcii, dar lumea de azi e "necruțătoare".

"Nu putem minimaliza dificultățile pe care europenii le resimt zilnic. Pot simți cum le fuge pământul de sub picioare. Pot simți că lucrurile devin mai dificile, deși depun mai mult efort. Pot simți impactul crizei mondiale. Al costului mai ridicat al vieții. Simt viteza schimbărilor care le afectează viața și cariera. Și își fac griji din cauza spiralei nesfârșite de evenimente pe care le văd la știri – de la scenele devastatoare din Gaza la ofensiva necontenită a Rusiei împotriva Ucrainei. Nu putem să stăm și să așteptăm să treacă această furtună. Vara aceasta ne-a arătat că nu rămâne pur și simplu nici loc, nici timp pentru nostalgie", a declarat șefa CE în Discursul privind Starea Uniunii 2025.

Ea a adăugat că se conturează chiar acum "liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială bazată pe putere", iar Europa trebuie să lupte "pentru locul său într-o lume în care multe puteri importante sunt fie ambivalente, fie ostile în mod deschis Europei".



"O lume a ambițiilor imperiale și a războaielor imperiale. O lume în care dependențele sunt folosite fără milă ca arme. Din toate aceste motive trebuie să răsară o nouă Europă".

"Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei. Cred că aceasta este misiunea Uniunii noastre. Să putem avea grijă de propria noastră apărare și securitate. Să preluăm controlul asupra tehnologiilor și energiilor care ne vor alimenta economiile. Să decidem în ce fel de societate și democrație dorim să trăim. Să fim deschiși către lume și să alegem parteneriate cu aliați vechi și noi. În cele din urmă, este vorba despre libertatea și puterea de a ne croi propria soartă. Și știm că putem face acest lucru".

Von der Leyen evocă războiul din Ucraina, subliniind că imaginile din Alaska (întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin) au fost "greu de digerat", dar apoi liderii europeni au fost alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.

E nevoie de "mai multă presiune", "mai multe sancțiuni" pentru a aduce Rusia la masa negocierilor, precum și mai mult ajutor acordat Kievului.

UE trebuie să găsească "o nouă soluție" pentru a finanța Ucraina, astfel că Von der Leyen anunță un program pentru investiții în capabilitățile militare ale Armatei ucrainene.

"Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea propriei securități".

Șefa CE anunță o serie de măsuri privind relația cu Israelul, inclusiv blocarea unor fonduri, în contextul acțiunilor din Gaza. În același timp, Von der Leyen a condamnat din nou acțiunile Hamas și a cerut eliberarea ostaticilor israelieni.

Ea a pledat pentru încetarea focului și a reamintit că UE susține soluția a două state care să trăiască în pace.

Competitivitate

Independența UE depinde de capacitatea sa de a fi competitivă în lumea "turbulentă" de azi.

"Avem tot ce ne trebuie pentru a avea o viață înfloritoare aici în Europa, avem piața noastră unică și economia noastră socială de piață, printre altele. Dar știm că obstacolele economice și geopolitice pe care trebuie să le înfruntăm sunt redutabile. Și am văzut cum dependențele pot fi utilizate împotriva noastră. De aceea vom investi masiv în tehnologiile digitale și curate. Avem mai multe elemente în pregătire pentru viitorul nostru Fond pentru competitivitate și prevedem un buget de două ori mai generos pentru programul Orizont Europa, programul nostru pentru cercetare și inovare".

Totodată, ea a spus că Executivul acordă atenție principalelor puncte nevralgice identificate în raportul Draghi – de la energie la piața de capital, de la investiții la simplificare.

"Am purtat dialoguri strategice cu industriile-cheie, de la sectorul automobilelor și al produselor chimice, la metalurgie, industria farmaceutică, apărare și agricultură. De la fiecare sector, am primit același mesaj. Pentru a proteja locurile de muncă, trebuie să înlesnim desfășurarea activităților economice în Europa".

Ea a promis "mai puține formalități administrative, mai puține suprapuneri, norme mai puțin complexe".

"Propunerile noastre vor reduce cu 8 miliarde de euro pe an costurile birocratice suportate de întreprinderile europene.

"O monedă euro digitală, de exemplu, va simplifica lucrurile pentru întreprinderi, dar și pentru consumatori. Avem, de asemenea, în vedere noi pachete omnibus, de exemplu, în domeniul mobilității militare sau în sectorul digital".

Comisia va colabora cu investitori privați pentru a înființa Fondul "Scale-up Europe", care ar urma să dispună de miliarde de euro și care va contribui la realizarea de investiții majore în firmele tinere, cu creștere rapidă, active în domeniile tehnologice critice.

O AI europeană

Von der Leyen vorbește și despre necesitatea unei Inteligențe Artificiale europene.



"O AI europeană este esențială pentru independența noastră viitoare. Ea va contribui la impulsionarea industriilor și a societăților noastre. De la asistență medicală la apărare", a spus von der Leyen, dând ca exemplu investițiile în gigafabricile de IA din Europa.

"Acestea permit start-upurilor noastre inovatoare să se dezvolte, să se antreneze și să utilizeze modele de AI de generația următoare".

"În cursul zilei de astăzi voi avea o întâlnire cu mai mulți directori generali ai unora dintre firmele care sunt cele mai mari campioane europene în domeniul tehnologic.Aceștia vor prezenta o Declarație europeană privind AI și tehnologia,care este angajamentul lor de a investi în suveranitatea tehnologică a Europei".

Strategie anti-sărăcie

E nevoie urgent de o strategie europeană "ambițioasă" anti-sărăcie, precum și de un plan privind locuințe accesibile. Va fi organizat un summit dedicat problemei locuințelor, din ce în ce mai scumpe în UE.

Comisia va pune la punct un plan care să contribuie la eradicarea sărăciei până în 2050, plus o Garanție solidă pentru copii care să-i protejeze împotriva sărăciei.

De asemenea, va fi prezentată o serie de pachete de măsuri privind accesibilitatea financiară și costul vieții.

În acest context, ea s-a referit și la creșterea costurilor la energie.

"Avansăm acum pe calea independenței energetice. Însă facturile la energie sunt în continuare o sursă reală de anxietate pentru milioane de europeni.Iar costurile sunt în continuare structural ridicate pentru industrie. Știm ce a dus la creșterea prețurilor: dependența de combustibilii fosili din Rusia. A venit așadar momentul să renunțăm la combustibilii fosili murdari din Rusia. Și știm ce duce la scăderea prețurilor: energia curată autohtonă. Trebuie să avem mai multe surse regenerabile de energie autohtone, cu energia nucleară ca energie electrică de bază. Dar trebuie și să ne modernizăm urgent infrastructura și conductele de interconexiune și să investim în acestea".

"Mașinile" sunt mândria Europei, trebuie să producem mașini electrice, pentru că acesta e viitorul.

În timp ce a apărat acordul comercial pe care l-a încheiat cu SUA, von der Leyen a subliniat că Europa își va stabili întotdeauna propriile reguli tehnologice. Ea s-a referit în mod clar la presiunea pe care Trump a exercitat-o ​​asupra UE și a țărilor sale, în special în ceea ce privește Legea serviciilor digitale și taxele digitale ale blocului comunitar.



"Fie că este vorba de mediu sau de reglementarea digitală - ne stabilim propriile standarde, ne stabilim propriile reglementări", a spus ea.

În următorul buget am propus o creștere a fondurilor pentru media independente și locale.

"În unele comunități din Europa, mass-media tradițională se confruntă cu dificultăți.În multe zone rurale, să cumperi un ziar local este o amintire nostalgică. Acest lucru a creat multe deșerturi de informare în care dezinformarea prosperă. Iar acest lucru este foarte periculos pentru democrația noastră, deoarece cetățenii bine informați, care se pot încrede în ceea ce citesc și aud, sunt esențiali pentru ca cei aflați la putere să poată fi trași la răspundere", a spus von der Leyen, adăugând că e nevoie și de alfabetizare mediatică.

"Vom lansa un nou program de reziliență în domeniul mass-mediei, care va sprijini jurnalismul independent și alfabetizarea mediatică.Dar trebuie să investim și pentru a aborda unele dintre cauzele profunde ale acestei tendințe. Astfel, în următorul buget, am propus să sporim semnificativ finanțarea pentru mass-media".

Copiii și rețelele sociale

Ursula von der Leyen a evocat și consecințele accesului neîngrădit al copiilor la mijloacele de comunicare socială.

Ea a criticat algoritmii care profită de vulnerabilitățile copiilor cu scopul explicit de a crea dependențe și a oferit ca exemplu Australia.

"Prietenii noștri din Australia sunt primii care experimentează o restrângere a mijloacelor de comunicare socială.Urmăresc cu atenție punerea în aplicare a politicii lor pentru a vedea ce pași putem lua în continuare aici, în Europa. Voi însărcina un grup de experți să îmi ofere consiliere până la sfârșitul acestui an cu privire la cea mai bună abordare pentru Europa".

Europa își va apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu



Subliniind că rolul NATO va rămâne "mereu esențial", numai o postură europeană puternică și credibilă în materie de apărare ne poate garanta securitatea, a spus Von der Leyen, amintind că, în ultimii ani, s-au făcut "progrese istorice" în direcția construirii unei Uniuni Europene a Apărării.

La începutul acestui an, a fost lansat planul "Pregătirea pentru apărare a Europei 2030" ("Readiness 2030"), care ar putea mobiliza investiții de până la 800 de miliarde de euro în domeniul apărării.

Acesta include programul SAFE, care este deja în măsură să furnizeze 150 miliarde de euro pentru achiziții efectuate în comun.

Un număr de 19 state membre, inclusiv România, au depus deja o cerere în acest sens.

Fondurile programului au fost contractate integral.

De asemenea, Comisia depune eforturi pentru a acorda o primă celor care sprijină Ucraina sau achiziționează echipamente ucrainene:

"Este vorba de o asistență financiară urgentă, destinată să răspundă unei nevoi urgente. Săptămâna trecută am putut să constat acest lucru cu propriii ochi vizitând statele membre din prima linie. Acestea sunt cele care cunosc cel mai bine amenințarea rusă. Nu încape nicio îndoială: flancul estic al Europei protejează întreaga Europă,de la Marea Baltică la Marea Neagră. Acesta este motivul pentru care trebuie să investim în sprijinirea sa prin intermediul Eastern Flank Watch. În acest scop, este nevoie să punem la dispoziția Europei mijloace strategice independente".

"Trebuie să investim în supravegherea spațială în timp real, astfel încât nicio mișcare de forțe să nu treacă neobservată. Trebuie să răspundem apelului prietenilor noștri baltici și să construim un zid al dronelor. Aceasta nu este o ambiție abstractă,ci este baza unei apărări credibile. O capacitate europeană dezvoltată, desfășurată și întreținută în comun, capabilă să reacționeze în timp real, fără nicio ambiguitate cu privire la intențiile noastre. Europa își va apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu".

În cadrul următorului Consiliu European, CE va prezenta o foaie de parcurs clară, având drept sco plansarea de noi proiecte comune în domeniul apărării, stabilirea unor obiective clare pentru 2030 și crearea unui semestru european pentru apărare.

Alianța pentru drone

Trebuie găsită urgent o nouă soluție de finanțare a efortului de război al Ucrainei bazată pe activele rusești imobilizate. Din sumele asociate acestor active rusești, UE poate oferi Ucrainei un împrumut pentru reparații, iar activele în sine nu vor fi atinse.

"Ucraina va rambursa împrumutul numai după ce Rusia va plăti reparații.Ucraina va beneficia de acești bani încă de astăzi. Dar acești bani vor fi foarte importanți pentru securitatea Ucrainei și pe termen mediu și lung.De exemplu, finanțarea pentru consolidarea forțelor armate ucrainene ca primă linie de garanții de securitate".

UE va propune un nou program,denumit Qualitative Military Edge (Supremație militară calitativă), care va sprijini investițiile în capabilitățile forțelor armate ucrainene.

Europa va acorda anticipat 6 miliarde de euro din împrumutul ERA și va încheia cu Ucraina o Alianță pentru drone.



Viitorul Ucrainei, al Moldovei, al țărilor din Balcanii de Vest este în UE

Ursula von der Leyen a pledat pentru extinderea UE.

"Europa este o idee – ideea de libertate și forță comună.Aceasta a fost ideea după care s-a ghidat generația de după 1989. Când estul și vestul s-au reunit. Această idee este la fel de puternică și în prezent. Acesta este motivul pentru care aducem viitoarele state membre mai aproape de Uniunea noastră. Prin investiții. Prin sprijinirea reformelor. Prin integrarea în piața unică. Trebuie să menținem ritmul în acest proces bazat pe merit. Pentru că numai o Europă unită – și reunită – poate fi o Europă independentă. O Uniune mai mare și mai puternică este o garanție de securitate pentru noi toți. Și pentru că, pentru că viitorul Ucrainei, al Moldovei, al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea noastră. Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!"

