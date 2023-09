Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține miercuri, ultimul său discurs înaintea alegerilor europarlamentare de anul viitor.

Live text:

- În mai puțin de 300 de zile, europenii vor merge la urne, moment pentru a reflecta asupra stării UE și pentru a decide ce fel de Europă își doresc.

- Cei mai mulți vor fi tineri și se vor gândi la ce contează pentru ei: război, impactul schimbărilor climatice, AI.

- Avem Pactul verde european, avem Next GenerationEU, am pus bazele unei uniuni a Sănătății și am început să devenim mai independenți în sectoare critice.

- Pactul verde european s-a născut din necesitatea de a proteja planeta, am transformat agenda climatică într-o agendă economică.

- Industria noastră eoliană este o poveste de succes.

- Ambiția noastră e ca viitorul tehnologiilor curate să fie Made in Europe, Comisia va lansa o investigație anti-subvenție pentru vehiculele electrice care vin din China.

- Europa este bogată în păduri, biodiversitatea este vitală, iar pierderea acestei părți de natură distruge și sentimentul de apartenență al oamenilor, de aceea trebuie să le protejăm.

Citește și THE CAPITALS Defrișarea pădurilor: ONG-uri cer instituirea unui moratoriu de exploatare în arii protejate



- l-am rugat pe Mario Draghi, una dintre marile minți ale Europei, să facă un raport privind competitivitatea Europei.

- Europa a devenit pionera drepturilor omului în lumea digitală, AI va îmbunătăți sistemul sanitar, lupta împotriva schimbărilor climatice, dar vine cu provocări reale și se mișcă mai repede decât au prevăzut inclusiv inventatorii inteligenței artificiale.

- Vom oferi acces la computerele noastre superperformante start-up-urilor care lucrează la dezvoltarea AI, trebuie să cooperăm împreună în vederea stabilirii unor standarde globale minime privind folosirea în mod etic și sigur a inteligenței artificiale.

- În domeniul migrației, am încheiat un acord cu Tunisia, sperăm să încheiem acorduri similare și cu alte state.

Președinta CE, Ursula von der Leyen, a mulțumit, în discursul privind starea Uniunii, României și Bulgariei pentru modul în care gestionează protejarea frontierelor, spunând că e timpul să ajungă în Schengen.

- Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie, Viitorul Ucrainei este în UE, viitorul Balcanilor de Vest este în UE, viitorul Moldovei este în UE.

- Istoria ne cheamă pentru a întregi Uniunea, e în interesul strategic al Europei să extindem UE.

- Procedura rapoartelor privind statul de drept se va aplica și țărilor aspirante, acest lucru le va pune pe picior de egalitate cu statele membre și le va sprijini în eforturile lor privind reformele.

- Cred că următoarea extindere trebuie să fie un catalizator pentru progres, am început să construim Uniunea Sănătății cu 27 (state membre), cred că o putem termina cu 30+.