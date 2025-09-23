Garda de Coastă din Grecia a arestat doi români pentru spionaj, luni după-amiază, după ce pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina.

Concret, cei doi bărbați din România, în vârstă de 22 și 52 de ani, se aflau pe o ambarcațiune turistică ce naviga în canalul din dreptul Stației Navale Salamina și au fost opriți de o navă a Gărzii de Coastă, relatează kathimerini.gr.

Cei doi români au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu.

În același timp, au fost confiscate trei telefoane mobile, 4.700 de euro și 400 de dolari găsiți asupra lor, iar barca pe care se aflau a fost dusă la Paloukia, Salamina, pentru a fi supusă unei verificări amănunțite a documentelor de navigație.

„În după-amiaza zilei de ieri, Autoritatea Portuară Salamina a fost informată cu privire la existența unei ambarcațiuni profesionale-turistice (E/P-T/R), sub pavilion grec, având la bord doi pasageri străini (cetățeni români), care naviga în canalul Stației Navale și a fost oprită de o navă a Marinei Elene. În urma unei inspecții efectuate de echipajul navei de patrulare LS-EL.AKT. sosite la fața locului, s-a constatat că persoanele menționate, în vârstă de 22 și respectiv 52 de ani, dețineau material fotografic al Fortăreței Navale Salamina pe dispozitivele mobile pe care le aveau asupra lor. Cei doi străini au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal (Spionaj). De asemenea, au fost confiscate trei telefoane mobile, suma de patru mii șapte sute de euro (4.700 €) și patru sute de dolari (400 $), iar ambarcațiunea E/P-T/R a fost dusă în portul Paloukia, Salamina, pentru verificarea amănunțită a documentelor de navigație”, a explicat Garda de Coastă elenă.