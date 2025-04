Valdis Dombrovskis a insistat că Washingtonul și Bruxelles-ul ar trebui să aibă și mai multă nevoie unul de celălalt „într-o lume din ce în ce mai conflictuală și competitivă”, notează „Le Monde” (Franța).

Uniunea Europeană (UE) nu va abandona parteneriatul său comercial cu Statele Unite, a asigurat miercuri, 23 aprilie, comisarul său pentru Afaceri Economice, Valdis Dombrovskis, deși intenționează să încheie noi parteneriate în contextul războiului comercial lansat de Donald Trump. „Uniunea Europeană nu renunță la cel mai apropiat, profund și mai important parteneriat, cel cu Statele Unite”, a declarat el la un forum la Washington.

De la revenirea la putere pe 20 ianuarie, Donald Trump a impus o taxă vamală de 10% pentru majoritatea țărilor din întreaga lume, inclusiv pentru UE, pe care a amenințat-o și cu măsuri mai dure în cazul unor represalii. Președintele american a introdus și suprataxe de 25% pentru anumite sectoare precum oțelul și aluminiul și la mașinile importate în Statele Unite.

Zeci de parteneri comerciali americani, inclusiv UE, încearcă să negocieze un acord cu echipa președintelui Donald Trump pentru a evita aceste tarife punitive. „Avem o fereastră de negociere acum”, a spus Valdis Dombrovskis în marja întâlnirilor organizate de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială în capitala americană. „Am spus foarte clar că vrem o soluție negociată [în loc să ripostăm cu taxe la produsele americane] și am înaintat mai multe propuneri concrete, cum ar fi cumpărarea mai multor cantități de gaz natural lichefiat american (...) sau reducerea taxelor vamale la produsele industriale la zero de ambele părți”, a continuat comisarul european. „În ceea ce ne privește, am făcut propuneri și suntem gata să negociem. (…) În prezent, ne-am dori într-adevăr să avem mai multă claritate cu privire la așteptările părții americane”, a adăugat el.

Miercuri, comisarul european pentru Afaceri Economice a insistat că Washingtonul și Bruxelles-ul ar trebui să aibă și mai multă nevoie unul de celălalt „într-o lume din ce în ce mai conflictuală și competitivă”. Cu toate acestea, chiar dacă UE încearcă să aprofundeze parteneriatele existente, „va crea și altele noi în întreaga lume pentru a-și consolida securitatea economică acasă”, a adăugat el.

Mai mult, menționând că Europa a „are o întârziere” comparativ cu Statele Unite și China în unele tehnologii avansate, domnul Dombrovskis a spus că este hotărât să recupereze această întrziere, ca prioritate strategică.

La rândul său, ministrul francez al Economiei, Eric Lombard, a declarat, miercuri, la Washington, că este „convins” că turbulențele actuale din jurul taxelor vamale impuse de guvernul american vor găsi o soluție. „Sunt convins că actuala perioadă de turbulențe este îngrijorătoare, dar temporară”, a declarat ministrul la un eveniment în marja întâlnirilor organizate de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială în capitala americană. El a mai spus că „cu cât mai devreme, cu atât mai bine” pentru a ajunge la un acord cu Statele Unite pentru a rezolva divergențele comerciale. UE, a amintit el, „căută să negocieze o soluție, un acord care să fie câștigător pentru ambele părți”.

În același timp, a adăugat el, UE este pregătită să riposteze la taxele deja instituite de executivul american. „Vreau să subliniez că sperăm cu adevărat că nu va trebui să întreprindem astfel de acțiuni datorită ajungerii la un acord cu Statele Unite”, a mai spus el, trimițând „un mesaj de prietenie și optimism neclintit prietenilor și aliaților noștri americani”.

Sursa: Rador Radio România