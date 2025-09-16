Donald Trump și soția sa, Melania, vor începe marți a doua vizită de stat pe teritoriul britanic, premierul Keir Starmer contând pe faptul că familia regală britanică îl „îmblânzi” pe președintele SUA așa cum puțini alții pot face, relatează Reuters.

Prevăzută între 16 și 18 septembrie, aceasta va fi a doua vizită de stat în Regatul Unit a șefului Casei Albe și a soției sale Melania, o premieră pentru un președinte american. Vizita a fost devansată cu o zi față de datele anunțate inițial, iar Donald Trump nu are programat niciun eveniment public la Londra, potrivit programului dezvăluit de palat, scrie AFP.

Cuplul Trump va sosi în Regatul Unit în seara zilei de 16 septembrie, dar vizita de stat va începe abia a doua zi.

Președintele american și soția sa se vor deplasa la Windsor, unde vor fi întâmpinați de Prințul de Wales, William, și soția sa, prințesa Kate. Cele două cupluri se vor alătura Regelui Charles al III-lea și Reginei Camilla, care îi vor întâmpina oficial pe liderul american și pe soția sa, înainte de a se îndrepta împreună spre castelul Windsor într-o trăsură. Procesiunea se va încheia în curtea pătrată, unde o gardă de onoare va efectua salutul regal. Donald Trump și Charles al III-lea vor trece în revistă trupele, înainte de un prânz la care vor participa mai mulți membri ai familiei regale. După-amiază, președintele american și soția sa se vor reculege la mormântul reginei Elizabeth a II-a în capela St George, apoi vor asista la o ceremonie militară și la o paradă aeriană, în prezența prim-ministrului Keir Starmer și a soției sale Victoria. Ziua se va încheia cu un banchet de stat.

Joi, va fi rândul politicii: Donald Trump se va deplasa la Chequers, reședința de la țară a prim-ministrului britanic, pentru o întrevedere cu Keir Starmer, urmată de o recepție cu oameni de afaceri. Cei doi lideri vor susține apoi o conferință de presă. Înainte de a se alătura soțului la Chequers, Melania Trump va avea întâlniri, la rândul ei, cu Regina Camilla și prințesa Kate.

Cuplul Trump va părăsi Regatul Unit la sfârșitul zilei de joi.Donald Trump a fost invitat printr-o scrisoare din partea suveranului, care i-a fost înmânată de premierul Keir Starmer în februarie, când a fost primit în Biroul Oval, și pe care președintele american, aflat la al doilea mandat, a calificat-o drept „o imensă onoare”. În timpul primului său mandat, Donald Trump a fost primit în 2019 de regina Elizabeth a II-a, care l-a invitat la Palatul Buckingham și a prezidat un banchet în onoarea sa.

Soft Power-ul familiei regale

Familia regală britanică își va etala „soft power”-ul de neegalat în fața lui Donald Trump, încercând să-l „îmblânzească” pe președintele SUA cum puțini alții pot face, scrie Reuters.

Cândva conducător al celui mai mare imperiu din istorie, principala sarcină diplomatică a monarhului britanic este acum să socializeze și să uimească lideri mondiali precum Trump la ocazii oficiale grandioase, în speranța că aceștia vor privi Marea Britanie cu ochi buni.

„Există vreun lider în lume care să reprezinte aceeași atracție pentru Donald Trump ca monarhul britanic?”, se întreabă istoricul și scriitorul Anthony Seldon. „Luată în derâdere de mulți ca fiind învechită și complet depășită, familia regală și monarhia sunt cele care atrag cea mai puternică persoană din lume”, a declarat el pentru Reuters.

În februarie, când premierul britanic Keir Starmer a încercat să câștige bunăvoința președintelui american după revenirea la putere a acestuia și să-l mențină de partea sa în ceea ce privește războiul din Ucraina și posibilele tarife comerciale, el s-a îndreptat către familia regală. Într-un schimb de replici ușor stânjenitor în Biroul Oval al Casei Albe, Starmer a scos o scrisoare din partea Regelui Charles în care îi oferea lui Trump o a doua vizită de stat - fără precedent - în Marea Britanie, o mișcare care l-a cucerit imediat pe președinte.

„Nu-i așa că e minunat? E un om frumos, un om minunat”, i-a spus Trump lui Starmer. „Așteptăm cu nerăbdare să fim acolo și să-l onorăm pe rege și să onorăm... țara dumneavoastră. Țara dumneavoastră este o țară fantastică și va fi o onoare pentru noi să fim acolo”, l-a asigurat Trump pe Starmer.

După sosirea sa marți, Trump va fi întâmpinat cu toate onorurile. El și soția sa, Melania, vor fi întâmpinați a doua zi de fiul și moștenitorul regelui, prințul William - pe care președintele l-a descris ca fiind „foarte chipeș” după ce s-au întâlnit în decembrie anul trecut - și de soția sa, Kate. Apoi, vor participa la o procesiune cu trăsuri, un banchet de stat fastuos, un survol al avioanelor militare și o sesiune de salve de tun.

Guvernul britanic speră că familia regală se va dovedi un atu în ceea ce ar putea fi o vizită crucială, întrucât încearcă să consolideze legăturile de apărare și securitate cu Washingtonul, după ce a obținut deja un acord tarifar favorabil.

„Iubim monarhia”

Trump nu este primul lider străin pentru care guvernul britanic a mobilizat familia regală într-o ofensivă de șarm, regina Elizabeth găzduind personalități precum președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping.

În iulie, președintele francez Emmanuel Macron a fost invitat într-o vizită de stat care a netezit calea pentru un acord privind trimiterea înapoi în Franța a imigranților care traversează Canalul Mânecii în bărci mici și pentru a ajuta la atenuarea tensiunilor în urma Brexitului.

„Trebuie să mărturisesc că iubim monarhia, mai ales când nu este acasă”, a glumit Macron într-un discurs adresat parlamentului britanic.

Membrii familiei regale sunt foarte conștienți de farmecul lor asupra demnitarilor străini. „Puterea soft este greu de măsurat, dar valoarea ei este, cred, acum bine înțeleasă atât în țară, cât și în străinătate”, a declarat trezorierul regelui, James Chalmers.

Este ironic faptul că importanța familiei regale pentru guvern vine într-un moment în care unele sondaje sugerează că valoarea ei pentru țară este probabil în scădere, deși popularitatea ei rămâne în general ridicată.

Istoricul Seldon, care i-a oferit Melaniei Trump un tur ghidat al birourilor prim-ministrului din Downing Street în 2019, a declarat că vizita președintelui este „șansa monarhiei de a arăta cu adevărat Marii Britanii și lumii că este încă în funcțiune”.

Poliția britanică, în altertă maximă

Poliția britanică a declarat luni că a planificat „aproape toate scenariile” înaintea vizitei de stat a președintelui american Donald Trump, cea mai mare parte a programului său desfășurându-se în afara privirilor publicului.

Regele Charles îl va primi pe Trump miercuri la Castelul Windsor, la vest de Londra, cel mai vechi și mai mare castel locuit din lume și reședința familiei monarhilor britanici de aproape 1.000 de ani, înainte ca vizita să continue joi la reședința de la țară a prim-ministrului Keir Starmer, Chequers.

Sunt de așteptat mulțimi numeroase la Windsor, iar protestatarii anti-Trump au declarat că vor să-și facă cunoscute opiniile.

Vizita vine după uciderea, săptămâna trecută, a activistului de dreapta Charlie Kirk, un aliat al lui Trump, care a alimentat temerile legate de o creștere a violenței politice în Statele Unite.

„Sunt foarte mulțumit că am planificat o operațiune de poliție și securitate foarte cuprinzătoare, care a luat în considerare aproape toate eventualitățile care ar putea apărea”, a declarat reporterilor adjunctul șefului poliției, Christian Bunt, de la Thames Valley Police. Întrebat dacă uciderea lui Kirk a influențat operațiunea de poliție pentru vizită, Bunt a răspuns că planurile sunt revizuite constant. „Bineînțeles, am revizuit totul, împreună cu colegii noștri de la Secret Service din SUA, pentru a ne asigura că toată lumea este mulțumită de situația actuală, și așa este”, a spus el.

Bunt a precizat că va exista o prezență polițienească semnificativă și foarte vizibilă, deși a refuzat să spună câți ofițeri vor fi mobilizați. Spațiul aerian deasupra Windsor și Chequers va fi închis, iar ofițeri specializați vor fi pregătiți să facă față oricăror proteste care ar putea avea loc, a adăugat el. „Este important să subliniem că atât vizita de stat de la Windsor, cât și întâlnirea de la Chequers au loc pe proprietăți private, respectiv Windsor și Chequers, astfel încât nu vor exista elemente publice”, a subliiat Bunt.

Starmer speră că primirea regală a lui Trump îl va proteja de necazuri

Prim-ministrul Keir Starmer speră că fastul primirii regale a președintelui american Donald Trump îi va oferi protecție de posibile necazuri și capcane politice, de la libertatea de exprimare până la scandalul legat de Jeffrey Epstein, scrie Reuters.

Vizita va fi marcată de tratamentul său de VIP și de promovarea unor acorduri de investiții pentru a apropia economiile celor două națiuni.

