Poliția britanică a anunțat joi că fratele regelui Charles se află în arest, iar ofițerii efectuează percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk, relatează BBC.

Anunțul a venit după ce poliția Thames Valley a declarat că cercetează o plângere privind presupusa partajare de materiale confidențiale de către fostul prinț cu Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare după ce a fost acuzat de trafic sexual de minori.

Andrew, care împlinește astăzi 66 de ani, a negat în mod constant și vehement orice faptă ilegală.

Mountbatten-Windsor este al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, iar titlul de prinț i-a fost retras tocmai în urma legăturilor cu Epstein. Andrew a spus că regretă prietenia lor, dar nu a răspuns numeroaselor solicitări de explicații după recenta publicare a documentelor de către Departamentul american al Justiției.

În acest dosar, el e anchetat pentru comportament necorespunzător într-o funcție publică, fiind suspectat că i-a dat lui Epstein rapoarte confidențiale la care avea acces în calitate de trimis comercial al Regatului Unit.

În documentele publicate de Departamentul american al Justiției, în special într-un e-mail datat 12 august 2010, Epstein îi spune Prințului Andrew de atunci („ducele”) că are „o prietenă cu care ați putea dori să luați cina”, care urma să fie la Londra între 20 și 24 august.

Andrew l-a întrebat pe Epstein ce i-a spus acesta din urmă despre el tinerei și dacă ar trebui să transmită un mesaj de la finanțator.

Într-un alt e-mail, Andrew a răspuns că urma să fie la Geneva pe 22 august, dar că ar fi „încântat să o vadă”.

Epstein a explicat că persoana în cauză era o rusoaică în vârstă de 26 de ani, pe care a descris-o ca fiind frumoasă și inteligentă.

