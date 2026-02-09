Liderul laburiștilor scoțieni, Anas Sarwar, i-a cerut luni premierului Keir Starmer să demisioneze, în contextul scandalului provocat de numirea Lordului Mandelson în funcția de ambasador în SUA, deși se știa de legăturile lui cu Epstein.

De ce e importantă declarația lui Sarwar?



Intervenția lui Anas Sarwar are o semnificație uriașă: e cea mai importantă figură laburistă de până acum care a cerut plecarea lui Starmer, explică BBC.

Acest lucru i-a determinat pe miniștri să-l apere pe prim-ministru pe rețelele sociale - după o perioadă destul de lungă în care mulți dintre ei au rămas tăcuți în public.



Întrebarea e câți membri ai cabinetului îl vor susține public pe premier?



Ministra de Interne, Shabana Mahmood, spune că prim-ministrul „are sprijinul său deplin”.„Guvernele laburiste nu apar des. Este un privilegiu să servești într-unul și nu trebuie să pierdem nici măcar o secundă”, a scris ea pe X.



Situația actuală este „intolerabilă”, a spus Sarwar într-o conferință de presă.

„Aș fi putut alege să tac și să mă prefac că totul este bine în următoarele trei luni”, a spus el.



„Dar prima mea loialitate și prima mea prioritate este Scoția”, a continuat Anas Sarwar, adăugând că e nevoie disperată de un guvern diferit.



Liderul laburist scoțian a mai spus apoi că a vorbit cu oameni din cabinetul lui Starmer și că „ei trebuie să-și decidă propria opinie” despre cum să răspundă apelurilor sale ca premierul să demisioneze.



Sarwar susține că „nimeni” din politica scoțiană nu a avut o relație mai bună cu Keir Starmer decât el.

Liderul laburist scoțian spune că a lucrat alături de Starmer în ultimii cinci ani, „făcând campanie feroce” pentru premier.

El spune că apelul său adresat lui Starmer de a demisiona astăzi îi provoacă „durere și durere personală”, dar reiterează că Scoția este prioritatea sa principală.



Anas Sarwar urmează să-i ceară luni lui Keir Starmer să demisioneze din funcția de prim-ministru, într-o conferință de presă programată pentru ora 14:30 GMT, scrie BBC.

Duminică, directorul de comunicare al lui Starmer, Tim Allan, a demisionat, la o zi după ce și șeful de cabinet al premierului a demisionat.

Duminică, Morgan McSweeney a părăsit echipa de conducere a premierului, spunând că și-a asumat „întreaga responsabilitate” pentru că l-a sfătuit pe Starmer să-l numească pe Peter Mandelson ambasador al SUA în 2024.

Întrebat dacă Starmer va demisiona și el, McSweeney a negat.

Liderul conservatorilor, Kemi Badenoch, spune că Starmer a pierdut controlul asupra partidului său și susține că țara „nu este guvernată”.