Aprovizionarea cu combustibil a Ungariei este asigurată chiar și după ce a izbucnit un incendiu la Rafinăria Dunărea a companiei MOL din Százhalombatta, județul Pesta, a precizat purtătorul de cuvânt al Mol Ungaria, informează agenția MTI (Ungaria).

Directorul executiv al Grupului MOL, Krisztián Pulay, a subliniat că nu s-au găsit dovezi care să sugereze că vreo influență externă a contribuit la incendiu. De asemenea, nu există nicio legătură între explozia de la rafinăria de petrol din România și incendiul de la Rafinăria Dunărea din Százhalombatta.

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, Krisztián Pulay, a declarat că incendiul a izbucnit într-una dintre cele trei instalații de distilare ale rafinăriei. Prima dată aici intră petrolul în procesul de rafinare, unde materia primă este separată în diferite componente în funcție de punctul de fierbere, care sunt apoi trimise la diverse alte instalații pentru procesare ulterioară.

Grupul de uzină are 120 de angajați, câte 20 de persoane pe schimb, și nimeni nu a fost rănit nici înainte, nici între timp și nici în timpul stingerii incendiului, a subliniat Krisztián Pulay, care a infirmat relatările din presă, conform cărora ar fi avut loc o explozie la rafinărie. El a menționat, totodată, că în caz de urgență, gazele produse sunt arse la flacără, ceea ce provoacă un zgomot puternic. Potrivit directorului executiv, acest zgomot a fost perceput, probabil, de oamenii din zonă, ca fiind o explozie.

„Lanțul de aprovizionare nu este afectat de incendiu, dar pot spune cu certitudine după evaluarea pagubelor. Unitatea afectată de incendiu este importantă, dar nu este una critică pentru rafinărie în ansamblu. După ce incendiul a fost stins, angajații companiei au început să repornească rafinăria”, a mai spus directorul executiv al Grupului MOL.

Sursa: Rador Radio România